House of the Dragon 2: Πιο επίκαιρο από ποτέ – Τι είδαμε στην πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα

Η σειρά House of the Dragon δε θα γίνει πιθανότατα ποτέ Game of Thrones, ωστόσο μπορεί να προσφέρει μικρές στιγμές συγκίνησης και αγωνίας στους τηλεθεατές που αναπολούν με μελαγχολία το απόλυτο τηλεοπτικό έπος.

Το πρώτο επεισόδιο του House of the Dragon 2 έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα και έδωσε μια μικρή γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Το πένθος της μητέρας που χάνει το παιδί της, η δίψα για εκδίκηση, οι τύψεις και τα παιχνίδια εξουσίας σε ομάδες ανθρώπων, οικογένειες και ηγετικούς κύκλους, είναι τα βασικά ζητήματα που πραγματεύεται το 1ο επεισόδιο του 2ου κύκλου.

Επίσης, δε λείπουν οι αναφορές στις πράξεις των ανόητων που ορίζουν τη μοίρα αυτού (και όχι μόνο) του κόσμου, στη φιλαργυρία, στο λόγο τιμής και στον απαραίτητο, πολλές φορές, έλεγχο των συναισθημάτων, όταν η ζωή σε φτάνει στα άκρα.

House of the Dragon 2: Επίκαιρο

Σε μια περίοδο που ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα ενός γενικευμένου πολέμου, το House of the Dragon 2 μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ.

Με φόντο πραγματικούς πολέμους (σε Γάζα και Ουκρανία) που συγκλονίζουν τον κόσμο και ενώ οι ισορροπίες φαντάζουν εξαιρετικά εύθραυστες, η σειρά επιχειρεί με το «καλημέρα» να διεισδύσει στις ψυχές, στο μυαλό και κυρίως στα σκοτάδια των ανθρώπων που παίρνουν τις αποφάσεις και δίνουν τις εντολές για αιματοκυλίσματα.

«Η συννεφιά πριν τον κατακλυσμό». Αυτή είναι η αίσθηση που αφήνει το επεισόδιο με τίτλο «A son for a son», που συγκέντρωσε εξαιρετικά θετικά σχόλια. Ενδεικτικό είναι το γεγονός άλλωστε ότι στο IMDB η βαθμολογία του έφτασε στο 8,5.

Μετά τον πρώτο κύκλο, που επιχείρησε να χτίσει την ιστορία και εγκλωβίστηκε στους πολλούς χαρακτήρες και τα πολλά γεγονότα, φαίνεται ότι ήρθε η ώρα για στιγμές Αποκάλυψης και πόλεμο μέχρι εσχάτων.

Δύο αντίπαλα στρατόπεδα διεκδικούν τον θρόνο, την απόλυτη εξουσία και ο δρόμος για τη νίκη φαίνεται ότι περνά μόνο μέσα από τη βία. Κάπου εκεί, άρχισαν από το πρώτο επεισόδιο να τίθενται ηθικά διλλήματα, τα οποία απαντώνται από την ίδια τη ζωή με δραματικό τρόπο.

House of the Dragon 2: Οι ενάρετοι και η φρίκη

Όπως τονίζεται από την πρώτη κιόλας σκηνή, οι ενάρετοι πάντα πληρώνουν το τίμημα.

Όσο για τη σκηνή που κόβει την ανάσα, είναι χωρίς αμφιβολία η τελευταία. Φρίκη, δράμα και θρίλερ για γερά στομάχια.

Το House of the Dragon 2 έκανε πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα, αλλά μένει να φανεί αν θα δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες.