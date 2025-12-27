Η συνύπαρξη των δύο μεγάλων παρουσιαστών του ΑΝΤ1 Γιώργου Λιάγκα και Γρηγόρη Αρναούτογλου στον τηλεμαραθώνιο του καναλιού έφερε στο προσκήνιο την κόντρα τους.

Σχολιάζοντας τα όσα έχουν ειπωθεί ανάμεσά τους μέσα στη σεζόν, η Σίσσυ Χρηστίδου θεώρησε πως είναι ηλίου φαεινότερο πως ενώ ο Γιώργος Λιάγκας θέλει να υπάρξει εξομάλυνση του κλίματος ανάμεσά τους, δεν συμβαίνει το ίδιο και από την πλευρά του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Το είδατε; Μόνο ο Γιώργος λέει ότι είμαστε μια χαρά, έχετε δει τον Γρηγόρη να λέει ότι είμαστε μια χαρά; Ο Γρηγόρης δεν θέλει καθόλου, εγώ αυτό καταλαβαίνω», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» σχολίασε: «Ο Γιώργος είναι σαν να λέει "εγώ θέλω, θέλεις να γίνουμε φίλοι;". Αυτός λέει όχι, δεν θέλω. Και λέει εντάξει, δεν θέλω ούτε εγώ. Γιατί να βρεθώ μπλεγμένη από τον Γρηγόρη; Εγώ δημιουργώ συνθήκη; Εδώ δεν βλέπεις κατάσταση; Εγώ είμαι το πρόβλημα;».

Η ερώτηση για τον Λιάγκα που δεν απάντησε ο Αρναούτογλου

Σε ερώτηση για τη συνάντηση με τον Γιώργο Λιάγκα στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απέφυγε να απαντήσει, αλλάζοντας κουβέντα: «Δώσ' του ένα φιλί ρε Νάνσυ! Καλές γιορτές, χρόνια πολλά!».