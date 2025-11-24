Χρήστος Ντεντόπουλος: Ο νικητής του Big Brother μόλις επιβεβαίωσε ότι μπαίνει στο Survivor;

Το Survivor επιστρέφει στις αρχές Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ με «Αθηναίους vs. Επαρχιώτες», αλλά και τον μεγάλο νικητή του Big Brother, Χρήστο Ντεντόπουλο;

Αν και δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση - εξάλλου είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο - όσα είπε ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο podcast «Anber Talks» γύρω από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, σε ένα τέτοιο συμπέρασμα οδηγούν, δηλαδή στο ότι (μάλλον) θα τον δούμε στους στίβους του Άγιου Δομίνικου.

«Προπονούμαι», είπε αρχικά ο νικητής του Big Brother, αναφερόμενος στα κιλά που έχει χάσει το τελευταίο διάστημα και πρόσθεσε στο 34':00" του παρακάτω βίντεο:

«Δεν έχεις ακούσει που βγαίνουν Αθηναίοι - Επαρχιώτες; Survivor που λέει; Προχωράμε στο θέμα οικογένειας. Το αφήνουμε αυτό ανοιχτό».

Μάλιστα, ο Χρήστος Ντεντόπουλος τόνισε πως «εγώ είμαι έτοιμος, το Survivor είναι στόχος», περιγράφοντας πώς χάρη στη δουλειά του, είναι καλά προπονημένος για τις δοκιμασίες του Survivor χωρίς να χρειάζεται να κάνει προπονήσεις για μήνες ολόκληρους όπως έχουν κάνει κάποιοι παίκτες που συμμετείχαν σε προηγούμενους κύκλους του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Τώρα το αν τα παραπάνω θα επαληθευτούν στην πράξη ή όχι, μένει να το δούμε στην πράξη. Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που ο Χρήστος Ντεντόπουλος, ο οποίος πριν το Big Brother είχε γίνει γνωστός στα social media για την ατάκα «άκουσέ με», άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει στο Survivor.

Όταν είχε κυκλοφορήσει το τρέιλερ για τον νέο κύκλο του ριάλιτι επιβίωσης στις αρχές του μήνα, ο ίδιος όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή Weekend Live, αν θα έμπαινε, χωρίς να πει ναι ή όχι είχε δηλώσει πως αν μη τι άλλο το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο ευνοεί για να μην πεινάσει η ομάδα του.

Πάντως, η αλλαγή των ομάδων δεν είναι η μόνη αλλαγή που θα δούμε στον νέο κύκλο του Survivor, αφού επιστρέφει και η ψηφοφορία του κοινού, ενώ και οι δοκιμασίες αναμένεται να είναι σε πιο βατό επίπεδο.