Χρυσηίδα Γκαγκούτη: «Ζω με τον φόβο ότι θα καταστραφούν όλα αύριο και θα αποτύχω»

Για την επαγγελματική της ανασφάλεια και τον φόβο της αποτυχίας μίλησε μεταξύ άλλων, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη καθώς βρέθηκε καλεσμένη το απόγευμα της Τρίτης 23/6 στην εκπομπή «Στούντιο 4».
Ερωτηθείσα για το αν φοβάται την αποτυχία, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποκάλυψε ότι ζει με τη σκέψη πως όλα μπορούν να ανατραπούν και να αποτύχει.
«Ζω κάθε μέρα σαν να αποτυγχάνω αύριο. Ζω με το mindset ότι αύριο καταστρέφονται όλα. Τι κάνω; Γυρνάω σπίτι μου, γυρνάω στην Έδεσσα. Οπότε, ζω τόσο πολύ με αυτό το φόβο, με αυτή τη σκέψη, με αυτή την καταστροφολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη αποκάλυψε πως το σχέδιο αν αλλάξουν τα δεδομένα στη ζωή της, είναι να επιστρέψει στην Έδεσσα και να ασχοληθεί με την ψυχοθεραπεία.
«Η Έδεσσα, ν’ ασχοληθώ με την ψυχοθεραπεία, δηλαδή να γίνω εγώ ψυχολόγος αύριο-μεθαύριο. Μέσα σε αυτή τη δουλειά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μείνεις ταπεινόφρων. Οπότε, στην προσπάθειά μου να παραμείνω όσο πιο down to earth γίνεται, απλά λέω ότι αύριο θα καταστραφούν όλα και δεν είμαστε τίποτα», κατέληξε.
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