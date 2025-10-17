Η αινιγματική ατάκα του Μάρκου Σεφερλή για την τηλεοπτική του επιστροφή

«Κουίζ! Μόλις δείτε τη συνέντευξη που θα δώσω θα καταλάβετε πολλά, ίσως να είναι και το κανάλι που θα συνεργαστώ φέτος», απάντησε με νόημα ο Μάρκος Σεφερλής σε πρόσφατη βραδινή του έξοδο όταν ρωτήθηκε από τους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών για το τηλεοπτικό του μέλλον.

Όσον αφορά στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με το κανάλι του Φαλήρου ανέφερε: «Ήταν μία πολύ ωραία διετής συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, άψογη, πέρασα υπέροχα δύο υπέροχα χρόνια, γι’ αυτό και τελείωσε έτσι. Εγώ ως καλλιτέχνης θέλω να κάνω άλλα πράγματα». Με βασικό ζητούμενο την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μυθοπλασία ο Μάρκος Σεφερλής βρίσκεται πιο κοντά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες στον Alpha.

Οι συζητήσεις αφορούν σε κωμική σειρά και παράλληλα όπως παραδοσιακά συμβαίνει με όλες του τις τηλεοπτικές συνεργασίες και παραχώρηση των δικαιωμάτων προβολής των θεατρικών του παραστάσεων. Ο Μάρκος Σεφερλής το προηγούμενο πάντως χρονικό διάστημα είχε επαφές και με το Mega. Ο δημιουργός στην παρούσα φάση αποκλείει το ενδεχόμενο παρουσίασης κάποιου τηλεπαιχνιδιού ή εκπομπής όπως έκανε με επιτυχία στο παρελθόν δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στο κομμάτι της μυθοπλασίας.