Θολό τοπίο με το συμβόλαιο της Κατερίνας Καραβάτου: Γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα στον ΑΝΤ1

Δικαιολογημένη ήταν η έντονη ενόχληση της Κατερίνας Καραβάτου προς τις τηλεοπτικές κάμερες όταν ρωτήθηκε πιεστικά για το μέλλον της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1. Παρά το κλίμα που επικρατούσε μετά τη λήξη της καλοκαιρινής της εκπομπής που πήγε εξαιρετικά καλά σε ποσοστά τηλεθέασης ακολούθησε μια μακρά περίοδος διεργασιών μεταξύ των δύο πλευρών και ανταλλαγές συμβολαίων μεταξύ των δικηγόρων χωρίς ακόμη να υπάρχει τελική κατάληξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reader το τρέχον συμβόλαιο λήγει στα τέλη Δεκέμβρη και το καινούργιο θα είναι διάρκειας 1 + 1. Σε αυτό που ακόμη δεν έχουν καταλήξει ακριβώς οι δύο πλευρές είναι το πρότζεκτ που θα αναλάβει η έμπειρη παρουσιάστρια καθώς και την ενεργοποίηση αυτού.

Αρχικά είχε ακουστεί για την τωρινή σεζόν μεσημεριανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο, στη συνέχεια σύντομης διάρκειας εκπομπή στην καθημερινή μεσημβρινή ζώνη και εν συνέχεια κάποιο βραδινό format.

Ωστόσο κάποιες πηγές αναφέρουν πως η Κατερίνα Καραβάτου λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως «χρυσή εφεδρεία» σε μια σεζόν με τα εξής χαρακτηριστικά για τον ΑΝΤ1: Καμία από τις δύο πρωινές infotaiment εκπομπές του σταθμού δεν πηγαίνει σύμφωνα με τις προσδοκίες του σταθμού – πολύ πιο μακριά από το στόχο είναι το Σαββατοκύριακο - και επίσης τα συμβόλαια τόσο του Γιώργου Λιάγκα που παρουσιάζει το «Πρωινό» όσο και της Ελένης Τσολάκη που παρουσιάζει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» λήγουν το προσεχές καλοκαίρι με την περίπτωση της παρουσιάστριας των δύο τελευταίων ημερών της εβδομάδας να έχει μονομερή προοπτική ανανέωσης στη σύμβασή της (+1) από την πλευρά του τηλεοπτικού σταθμού.

Δυνητικά η Κατερίνα Καραβάτου θα μπορούσε σε περίπτωση μη ανανέωσης ενός εκ των δύο ή και των δύο συμβολαίων να αναλάβει κάποια από τις δύο ζώνες. Ωστόσο εάν δεν υπάρξει οριστική δέσμευση από τον ΑΝΤ1 θα την διεκδικήσουν μετά τις καλοκαιρινές επιδόσεις και άλλοι τηλεοπτικοί σταθμοί. Το θέμα θα λήξει τις επόμενες εβδομάδες.