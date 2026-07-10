Σε τροχιά σοβαρών αλλαγών το «Πρωινό» μπροστά και πίσω από τις κάμερες: Τα νέα ονόματα που «παίζουν»

Μετά την υπογραφή του νέου διετούς του συμβολαίου με τον ΑΝΤ1 για την παρουσίαση του «Πρωινού» ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται ήδη με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά σε καλοκαιρινές διακοπές.

Ωστόσο ταυτόχρονα βρίσκεται και σε διαρκείς επαφές με το κανάλι και τα επιτελικά στελέχη της εκπομπής του για τη στελέχωση του «Πρωινού» τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η εκπομπή πλέον θα έχει μειωμένη διάρκεια σε σχέση με φέτος 2,5 ωρών ξεκινώντας στις 10.00 και ώρα λήξης στις 12.30. Στο πάνελ «κλειδώνουν» τις επόμενες ημέρες ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τα σχετικά ραντεβού με τον ΑΝΤ1 ωστόσο στην τελική σύνθεση ίσως και να υπάρξει ανατροπή.

Διαβάστε επίσης: Καρύδη: Αποκάλυψε πόσα πληρώθηκε στον πρώτο της ρόλο και σοκαριστήκαμε όταν τα υπολογίσαμε σε ευρώ

Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακουγόταν πως το πάνελ θα γίνει τριμελές και επικρατέστερη για 3η καρέκλα ήταν η Μαίρη Αργυριάδου που μάλιστα είχε πραγματοποιήσει και σχετικό ραντεβού με το κανάλι.

Τα τελευταία 24ωρα δύο άλλα ονόματα ακούγονται έντονα: Το πρώτο είναι του Δημήτρη Ουγγαρέζου που ούτως η άλλως οδεύει προς τον όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ καθώς συζητά την ανάληψη της πρωινής ραδιοφωνικής εκπομπής στο μουσικό σταθμό του ομίλου μετά την αλλαγή φυσιογνωμίας σε ενημερωτικό ραδιόφωνο και της μετονομασίας του My Radio όπου ο παρουσιαστής είχε ραδιοφωνική παρουσία τα τελευταία χρόνια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως προκύψει συμφωνία πακέτο με ένταξη του Ουγγαρέζου στο ραδιόφωνο και παράλληλα συμμετοχή του στο «Πρωινό».

Για τη δεύτερη θέση ακούγεται έντονα το όνομα της Νόρας Καούρη που τις προηγούμενες σεζόν συνεργαζόταν με την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Το σενάριο αυτό είχε διακινηθεί και πάλι πριν από ένα περίπου μήνα και όταν δεν είχε ακόμη ληφθεί η απόφαση ολοκλήρωσης του «Buongiorno». Μεγάλες αλλαγές θα υπάρξουν και στη συντακτική ομάδα του «Πρωινού» με τη Χρύσα Ζορκάδη να παραμένει επικεφαλής έχοντας την επιμέλεια της πρωινής εκπομπής και μαζί της σε ρόλο αρχισυντάκτη τον Γιώργο Μπέζα.

Από την ομάδα του «Πρωινού» αποχωρούν οι βοηθοί αρχισυντάκτες Ισίδωρος Φίκαρης και Δήμητρα Καρλιάμπα, η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη ενώ πριν μερικούς μήνες αποχώρησε από την εκπομπή αλλά όχι από τον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος Φαίη Φώτου. Τα ραντεβού για τις αντικαταστάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει.