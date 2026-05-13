Η Άννα Βίσση στηρίζει την Antigoni: Το βίντεο που της εύχεται «καλή επιτυχία»

Η Αντιγόνη Μπάξτον με τη θετική ενέργεια της Άννας Βίσση βάζει πλώρη για μια εκρηκτική εμφάνιση στον Β' Ημιτελικό της Eurovision ώστε να κερδίσει η Κύπρος το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από το διάστημα που βρισκόταν στην Αθήνα και είχε επισκεφτεί το νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε η Άννα Βίσση.

Μέσα από το κοινό, η Άννα Βίσση εντόπισε την Antigoni, τη χαιρέτησε και της ευχήθηκε δημόσια καλή επιτυχία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γειά σου Antigoni. Καλή επιτυχία στη Eurovision, με το “Jalla”. Ωραίο τραγούδι και το βίντεο μου άρεσε, καλή επιτυχία, πείτε της, καλή επιτυχία!».

«Η βασίλισσά μίλησε, ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης της η Antigoni.