«Η Αντιγόνη είναι καλύτερη στο mute»: Η σκληρή κριτική της Άριας Καλύβα για την εμφάνισή της στη Eurovision

H Άρια Καλύβα σχολίασε την εμφάνιση της Αντιγόνης στο τελικό της Eurovision, λέγοντας πως ήταν καλύτερη στο mute.

Άρια Καλύβα
Άρια Καλύβα
Σκληρή κριτική για την χθεσινοβραδινή εμφάνιση της Αντιγόνης στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 άσκησε η  Άρια Καλύβα, όταν κλήθηκε με τους συνεργάτες της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» να σχολιάσει την εκπρόσωπο της Κύπρου.

«Να πούμε κι ένα μπράβο και στην Αντιγόνη, η οποία έκανε νομίζω την καλύτερή της εμφάνιση, 19η , τίμια…», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision.

Η Άρια Καλύβα τότε παρενέβη και είπε για την εμφάνιση της Αντιγόνης: «Καλύτερη στο… mute όμως, να το λέμε κι αυτό… Συγγνώμη, δεν είχε ούτε αναπνοή, δηλαδή, πού πας; Το ότι δυσκολευόταν στις αναπνοές, είχε επιπτώσεις και στην ενέργεια. Αν δεις το βίντεο κλιπ και δεις και την ερμηνεία της στη σκηνή θα καταλάβεις ότι η γυναίκα είναι σχεδόν στατική σε κάποια σημεία».

