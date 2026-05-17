«Η Αντιγόνη είναι καλύτερη στο mute»: Η σκληρή κριτική της Άριας Καλύβα για την εμφάνισή της στη Eurovision

Σκληρή κριτική για την χθεσινοβραδινή εμφάνιση της Αντιγόνης στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 άσκησε η Άρια Καλύβα, όταν κλήθηκε με τους συνεργάτες της στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» να σχολιάσει την εκπρόσωπο της Κύπρου.
«Να πούμε κι ένα μπράβο και στην Αντιγόνη, η οποία έκανε νομίζω την καλύτερή της εμφάνιση, 19η , τίμια…», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για την εμφάνιση της εκπροσώπου της Κύπρου στη Eurovision.
Η Άρια Καλύβα τότε παρενέβη και είπε για την εμφάνιση της Αντιγόνης: «Καλύτερη στο… mute όμως, να το λέμε κι αυτό… Συγγνώμη, δεν είχε ούτε αναπνοή, δηλαδή, πού πας; Το ότι δυσκολευόταν στις αναπνοές, είχε επιπτώσεις και στην ενέργεια. Αν δεις το βίντεο κλιπ και δεις και την ερμηνεία της στη σκηνή θα καταλάβεις ότι η γυναίκα είναι σχεδόν στατική σε κάποια σημεία».
