Η απόφαση για το Σόι Σου που γεμίζει χαρά όλους τους φαν

Άκρως επιτυχημένη και με επιδόσεις υψηλότερες από αυτές που περιμέναν και τα πλέον αισιόδοξα στελέχη του Alpha κρίνεται η επιστροφή της κωμωδίας «Το σόϊ σου». Ήδη άτυπα έχει δοθεί το «πράσινο φως» προς την εταιρία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη J.K Productions για έναν ακόμη κύκλο επεισοδίων της οικογενειακής κωμικής σειράς ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν και επίσημα οι επαφές με τα μέλη του πρωταγωνιστικού καστ.
Διαβάστε ακόμα: Το πρόσωπο έκπληξη για τα «Your Face Sounds Familiar» και «Just the two of us»
Η σειρά θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του Alpha και την τηλεοπτική σεζόν 26’ – 27’ τουλάχιστον με δύο επεισόδια την εβδομάδα. Εκτός από τα υψηλότατα νούμερα τηλεθέασης των καινούργιων επεισοδίων το σίριαλ αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο στην ταινιοθήκη του καναλιού καθώς καλύπτονται πολλές ώρες εβδομαδιαίως με επαναλήψεις στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη που φέρνουν ποσοστά υψηλότερα του 15% και μάλιστα σε μια περίοδο που η τηλεθέαση έχει κατακερματιστεί.
- Βιολάντα: Διαρροή αερίου από διαβρωμένους σωλήνες στο υπέδαφος βλέπουν οι Αρχές
- Νεκρό μεταφέρθηκε βρέφος λίγων ημερών στο Παίδων «Αγία Σοφία»
- Η Μενεξιά του MasterChef έπαιξε με διαφορετικό όνομα στο Ρουκ Ζουκ και το X την περίμενε στη γωνία
- Πραγματογνώμονας για το φονικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Ανεξήγητη η πορεία του οχήματος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.