Η απόφαση για το Σόι Σου που γεμίζει χαρά όλους τους φαν

Άκρως επιτυχημένη και με επιδόσεις υψηλότερες από αυτές που περιμέναν και τα πλέον αισιόδοξα στελέχη του Alpha κρίνεται η επιστροφή της κωμωδίας «Το σόϊ σου». Ήδη άτυπα έχει δοθεί το «πράσινο φως» προς την εταιρία παραγωγής του Γιάννη Καραγιάννη J.K Productions για έναν ακόμη κύκλο επεισοδίων της οικογενειακής κωμικής σειράς ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουν και επίσημα οι επαφές με τα μέλη του πρωταγωνιστικού καστ.

Η σειρά θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του Alpha και την τηλεοπτική σεζόν 26’ – 27’ τουλάχιστον με δύο επεισόδια την εβδομάδα. Εκτός από τα υψηλότατα νούμερα τηλεθέασης των καινούργιων επεισοδίων το σίριαλ αποτελεί ίσως το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο στην ταινιοθήκη του καναλιού καθώς καλύπτονται πολλές ώρες εβδομαδιαίως με επαναλήψεις στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη που φέρνουν ποσοστά υψηλότερα του 15% και μάλιστα σε μια περίοδο που η τηλεθέαση έχει κατακερματιστεί.

