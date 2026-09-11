Η Βούλγαρη και το άγχος της σύγχρονης μητέρας: «Δεν έρχομαι τη Δευτέρα, θα τσεκάρω τη βρεφονηπιοκόμο»

Η Ανθή Βούλγαρη ενημέρωσε τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να μην την περιμένει στο Κοινωνία Ώρα Mega τη Δευτέρα καθώς έχει να πάει το παιδί της στον βρεφονηπιακό σταθμό, εκφράζοντας, παράλληλα, τις αγωνίες της σύγχρονης μητέρας.

Η δημοσιογράφος είπε πως θα πάει τον γιο της στον σταθμό για πρώτη φορά και πρέπει να βεβαιωθεί για τις ικανότητες της βρεφιονηπιόκομου.

«Πρέπει να κάτσω να παρακολουθήσω τι θα κάνει ο Μάνος. Να δω αν η βρεφονηπιοκόμος ξέρει καλά τη δουλειά της, πρέπει να της πως δύο πράγματα για το παιδί μου» είπε.

Ο κ. Χασαπόπουλος τότε πρότεινε σε όλες τις μαμάδες να μην είναι συνέχεια πάνω στα παιδιά τους, καθώς αργότερα «θα κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα ξεκολλήσετε».

«Το παιδί, αν ξέρει ότι είναι συνέχεια το μάτι της μάνας πάνω του, συμπεριφέρεται αλλιώς» είπε με την συμπαρουσιάστριά του να του θυμίζει πως το δικό της παιδί, βέβαια, είναι ακόμα βρέφος.

Όταν συνεργάτης τους αποκάλυψε ότι είχε φύγει από τον παιδικό σταθμό, χωρίς να το καταλάβει κανείς, με αποτέλεσμα να την ψάχνουν, η Ανθή Βούλγαρη παρέτεινε τον χρόνο απουσίας της: «Καλά, ούτε την Τρίτη να με περιμένεις. Θα βάλω τη Δημογλίδου (σ.σ. την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ) να παρακολουθεί τον σταθμό».