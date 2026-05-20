Η εκπομπή του Μπογδάνου φεύγει, της Δρούζα έρχεται: Οι πρεμιέρες και τα κοψίματα του OPEN

Προς το τέλος του μήνα αναμένονται οι αποφάσεις του Open για το πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Κατά βάση θα είναι ειδησεογραφικό και χωρίς αλλαγές στα πρόσωπα και στις ζώνες της ενημέρωσης.

Αντίθετα μπορεί η ενημέρωση να επεκταθεί και σε ζώνες που τώρα καταλαμβάνει η ψυχαγωγία, κάτι που θα αποφασίσει το επόμενο χρονικό διάστημα ο Γενικός Διευθυντής Τηλεόρασης και Διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος.

Η εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» που τυπικά ανήκει στον τομέα του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα συνεχιστεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Ωστόσο το κανάλι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους δύο βασικούς παρουσιαστές Κωνσταντίνο Μπογδάνο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου για αξιοποίησή τους σε άλλα πόστα τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Την ίδια στιγμή στο κανάλι θα κάνει πρεμιέρα την 1η Ιουνίου η νέα εκπομπή της Άννας Δρούζα. Η εκπομπή θα είναι μαγνητοσκοπημένη, θα προβάλλεται μια φορά την εβδομάδα στη βραδινή ζώνη και θα ασχολείται με θέματα ψυχολογίας.

Η πρώτη έγκριση είναι για επτά επεισόδια ενώ υπάρχει η πρόβλεψη το βραδινό μαγκαζίνο να συνεχιστεί και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Τέλος στο κανάλι για τη νέα τηλεοπτική περίοδο συνεχίζει και η Modern Cinderella που θα συνεχίσει τη βραδινή της εκπομπή με παρουσία μια φορά την εβδομάδα στο νυχτερινό πρόγραμμα του Ανοιχτού Καναλιού.