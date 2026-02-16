Η Eurovision που σνόμπαρε η ΕΡΤ τώρα την κάνει να τρίβει τα χέρια της και «φταίει» η Σάττι

Τηλεθέαση τροπικού κλίματος για τον εθνικό τελικό της Eurovision με ρεκόρ για την ΕΡΤ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15/2. Το Sing for Greece 2026 στη βραδιά του τελικού σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό τηλεθέασης μεταξύ των 8 τελικών από το 2011 με τον Akyla να αναδεικνύεται εκπρόσωπος της Ελλάδας με το Ferto στη Eurovision 2026 στη Βιέννη. Στο δυναμικό κοινό (18-54) το μερίδιο τηλεθέασης κυμάνθηκε στο 30,5%, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν για τουλάχιστον ένα λεπτό 2.664.000 τηλεθεατές.

Όσο για τις δύο βραδιές των ημιτελικών:

Α΄Ημιτελικός: Η ΕΡΤ1 ήταν πρώτη στο δυναμικό κοινό (18-54) με 15,3% και τον διαγωνισμό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.630.000 τηλεθεατές.

Β΄Ημιτελικος: Το μέσο μερίδιο τηλεθέασης ήταν 17,9% στο δυναμικό κοινό (18-54). Τον διαγωνισμό και την κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών στον Τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.850.000 τηλεθεατές.

Η περίπτωση της Σάττι

Φέτος, ήταν η πρώτη φορά που έγιναν τρία live προγράμματα για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision. Η ΕΡΤ μετά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε το 2024 η συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι αποφάσισε να δώσει ξανά στον διαγωνισμό τον χώρο και την προσοχή που ζητούσαν διακαώς οι eurofans και να βγάλει τη Eurovision από την άκρη που την είχε τοποθετήσει ως κάτι δευτερεύουσας σημασίας.

Από το φιάσκο του 2018 και έπειτα -το 2018 είχε προκηρυχθεί εθνικός τελικός αλλά ακυρώθηκε όταν οι δισκογραφικές δεν κατέθεσαν το ποσό που ζητούσε η ΕΡΤ και έγινε απευθείας ανάθεση στη Γιάννα Τερζή- οι απευθείας αναθέσεις σε άγνωστους στο ελληνικό κοινό καλλιτέχνες έκαναν τους τηλεθεατές να χάσουν το ενδιαφέρον τους στη διοργάνωση, εξάλλου αυτές δεν υποστηρίζονταν και επαρκώς.

Το σκηνικό της πλήρους απαξίωσης άλλαξε όταν η ΕΡΤ επέλεξε τη Μαρίνα Σάττι για την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Ήταν η χρονιά που θα συμπληρώνονταν 50 χρόνια από την πρώτη παρουσία της Ελλάδας στη Eurovision, το 1974. Η Μαρίνα Σάττι είχε μέχρι τότε κατακτήσει πολλές φορές το κοινό και δη το νεανικό: Το 2017 είχε κατακτήσει την κορυφή των charts με το single «Μάντισσα» και το «Πόνος Κρυφός» να ακολουθεί, είχε σημαντική καλλιτεχνική παρουσία με το γυναικείο χορωδιακό σύνολο CHÓRES [ˈkɔɾɛs] και λίγο πριν αναλάβει την εκπροσώπηση της Ελλάδας το TUCUTUM υπήρξε ένα ακόμα από τα viral τραγούδια της.

Η συμμετοχή της απέκτησε σημαντικό αριθμό υποστηρικτών αλλά και πολέμιων και αν και τερματήσαμε στην 11η θέση του τελικού τα πρωτοφανή νούμερα τηλεθέασης στον τελικό της Eurovision 2024 -71,6% στο δυναμικό κοινό και 68,1% στο σύνολο με 2.806.000 τηλεθεατές, με την κάλυψη (για ένα λεπτό) να φτάνει τους 4.874.000- οδήγησαν σε μία επανατοποθέτηση ως προς την αντιμετώπιση του θεσμού.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ρόλο σε αυτό έπαιξαν και οι θεάσεις που είχε το ERTFLIX που έχει αποτελέσει και μία από τις προτεραιότητες της ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια.

Ο εθνικός τελικός με την ανάδειξη της Klavdia

Έτσι, την επόμενη χρονιά, μετά από πολλά χρόνια η διοίκηση της ΕΡΤ αποφάσισε τη διενέργεια Εθνικού Τελικού ο οποίος συζητήθηκε και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον καταγράφοντας στο δυναμικό κοινό 22% κατά μέσο όρο. Η Klavdia στην 69η Eurovision σκαρφάλωσε στην 6η θέση με την «Αστερομάτα» και η τηλεθέαση της του Τελικού της Eurovision έφτασε κατά μέσο όρο στο 75% στο δυναμικό κοινό και 70,8% στο σύνολο.

Η Klavdia στον εθνικό τελικό της Eurovision 2025 | ΕΡΤ

Όλα τα φώτα στραμμένα στον Akyla

Στον τελικό του Sing for Greece το βράδυ της Κυριακής ήταν κάτι παραπάνω από εμφανές εξαρχής ότι ο Akylas ήταν εκείνος που θα στείλουμε φέτος στη Βιέννη με μία και μόνο απαίτηση... Ferto! Το απίστευτο ρεύμα υποστηρικτών που έχει αποκτήσει στις νεότερες γενιές έχει οδηγήσει την Ελλάδα να πλασάρεται -αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα- στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων για τη Eurovision. Το ενδιαφέρον θα είναι σίγουρα μεγάλο και αναμένουμε να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό σε ποσοστά τηλεθέασης, αλλά και αν τελικά ο Akylas θα φέρει τη Eurovision στην Ελλάδα.