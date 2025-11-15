Η «Γυναίκα με τα Μαύρα» του Chase, Μαρία Μάρκου, στην πασαρέλα της Athens Fashion Week

Έκλεψε τις εντυπώσεις με την δυναμική της εμφάνιση, η Μαρία Μάρκου στην Athens Fashion Week, περπατώντας με αέρα και στυλ στην πασαρέλα.

Η «Γυναίκα με τα Μαύρα», που έχει αγαπηθεί από το κοινό μέσα από το επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του Mega «The Chase», με την Μαρία Μπεκατώρου ανέβηκε στην πασαρέλα με αυτοπεποίθηση, παρουσιάζοντας ένα look που συνδύαζε μυστήριο, αλλά και κομψότητα.

Η εμφάνισή της φυσικά ήταν στα total black, πιστή στο στιλ που το κοινό έχει συνδέσει μαζί της, με μακρύ εντυπωσιακό μαύρο παλτό σε αέρινη γραμμή, το οποίο άνοιγε θεαματικά σε κάθε βήμα. Το outfit συμπληρώθηκε από εφαρμοστό μαύρο σύνολο και ψηλές μαύρες μπότες.

Το look ολοκληρώθηκε με έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστικό κόκκινο κραγιόν και κοντό, προσεγμένο ξανθό χτένισμα.

Δείτε τη Μαρία Μάρκου στην πασαρέλα

Μαρία Μάρκου | NDP

Μαρία Μάρκου | NDP

Διαβάστε ακόμα: Η «Γυναίκα με τα Μαύρα», Μαρία Μάρκου, δεν θέλει άλλα τεστ γνώσεων στον δρόμο