Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»

Για δεύτερη φορά εμφανίστηκε ο μελισσοκόμος που είχε γίνει viral στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμήτρου στο Open.

Στην εκπομπή «10 Παντού», όπου καλεσμένος ήταν ο γραμματέας του Συλλόγου Μελισσοκόμων Καρδίτσας, Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος, η Μίνας Καραμήτρου δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα γέλια της βλέποντας τον καλεσμένο με τα χαρακτηριστικά του ράστα. Παρά την προσπάθειά της να παραμείνει σοβαρή, το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ και να την επαινούν για την αυθεντικότητά της.

Λίγες ημέρες αργότερα, στην εκπομπή της 28ης Οκτωβρίου, ο Νίκος Στραβελάκης επιφύλαξε μία απρόσμενη έκπληξη στη συμπαρουσιάστριά του, αναφερόμενος με χαμόγελο στο viral περιστατικό.

«Να πω κάτι, βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που αιφνιδίασε την Καραμήτρου. Αυτό μόνο έχω να σας πω και γι’ αυτό έχετε σεβασμό από μένα. Το ότι καταφέρατε αυτό, και στην ηλικία που είμαι, σεβασμός. Στα 53 μου!», είπε η δημοσιογράφος γελώντας.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Γιαννακόπουλος σχολίασε: «Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να επικοινωνήσετε προσωπικά μαζί μου, αναγνωρίζοντας τη λανθασμένη αντίδρασή σας. Χάρηκα και σας το αναγνωρίζω αυτό — το να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη μας είναι σπουδαίο, και το να τα διορθώνουμε ακόμα πιο σπουδαίο».

Το περιστατικό συνεχίζει να συγκεντρώνει θετικά σχόλια στα social media, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν ότι τέτοιες αυθόρμητες αντιδράσεις φέρνουν «φρεσκάδα» στην τηλεοπτική εικόνα.