Η καθόλου ευκαταφρόνητη τηλεθέαση του The Voice στο δυναμικό κοινό

Μια ανάσα πριν τον μεγάλο τελικό, το The Voice ξεκίνησε χθες, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, με τη live μετάδοση των cross battles, με την τηλεθέαση να καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά νούμερα, καθώς όλοι ανέμεναν για την εμφάνιση ή μη του προσώπου των ημερών, του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο του επεισοδίου δεν θα μπορούσε να μην βρισκόταν ο τραγουδιστής, που παρευρέθηκε στο πλατό, παρά τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος του για ασελγείς πράξεις στον καλλιτέχνη Stef.

Τις τελευταίες μέρες, η εμπλοκή του Γιώργου Μαζωνάκη στην υπόθεση τον έχει επαναφέρει στο προσκήνιο και όλοι περίμεναν την εμφάνισή του στο Voice.

Παράλληλα, στην καρέκλα του κριτή επέστρεψε χθες και η Έλενα Παπαρίζου, η οποία πέρασε τις προηγούμενες μέρες μια περιπέτεια με την υγεία της καιαπουσίαζε από τα γυρίσματα.

Το μουσικό talent show του ΣΚΑΙ σημείωσε μέσο όρο 16,5% στο δυναμικό κοινό και 23,6% στο γενικό σύνολο.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

The Voice – 16,5%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

The Voice – 23,6%