Η Κίντμαν και ο Έρμπαν χώρισαν αλλά ο Κιθ προχώρησε ήδη στην επόμενη

Ο Κιθ Έρμπαν λίγους μόλις μήνες μετά τον χωρισμό του με την Νικόλ Κίντμαν, με την οποία μετρούσαν 20 χρόνια γάμου, δεν έχασε πολύ χρόνο και σύμφωνα με νέες πληροφορίες έχει ήδη συνάψει σχέση με άλλη γυναίκα.

Πολλαπλές πηγές που συνδέονται με τη Νικόλ λένε, όπως αναφέρει το TMZ ότι «όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ο Κιθ είναι με μια άλλη γυναίκα. Ας πούμε απλώς ότι η Νικόλ δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένη». Μια πηγή της Νικόλ προσθέτει: «Είναι παντού στο Νάσβιλ», όπου διαμένει ο τραγουδιστής.

Η είδηση του χωρισμού του ζευγαριού τον περασμένο Ιούνιο, συγκλόνισε του θαυμαστές καθώς το ζευγάρι ήταν παντρεμένο εδώ και 19 χρόνια και έχει δύο παιδιά, ενώ τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως για την σχέση τους μαρτυρούν πόσο δεμένη οικογένεια ήταν.

Ωστόσο αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι το πότε ξεκίνησε το φερόμενο ειδύλλιο του τραγουδιστή. Πριν ή μετά το διαζύγιο; Καμία πηγή δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ο Κιθ είχε ξεκινήσει μια παράλληλη σχέση πριν χωρίσει με την Νικόλ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες η γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Κιθ Έρμπαν είναι μια 25χρονη κιθαρίστρια και γνωρίστηκαν πάνω στην σκηνή όσο εκείνος βρισκόταν σε περιοδεία.

Ο Κιθ φαίνεται να έχει ήδη προχωρήσει, νοικιάζοντας μάλιστα το δικό του σπίτι στο Νάσβιλ και δεν δείχνει σημάδια ότι επιθυμεί κάποια επανασύνδεση με την Νικόλ.