Θολό τοπίο στη συνεργασία Λιάγκα-ΑΝΤ1: Θα συνεχίσει στο Πρωινό; Τα αγκάθια στις συζητήσεις

Συνεχίζεται η κινητικότητα στο κανάλια με το βλέμμα να στρέφεται λιγότερο στο φώτο φίνις της φετινής σεζόν – τα περισσότερα άλλωστε έχουν κριθεί – και πολύ περισσότερο στην αφετηρία του φθινοπώρου. Οι συζητήσεις στο παρασκήνιο καλά κρατούν ενώ σταδιακά έρχονται στο προσκήνιο νεότερες πληροφορίες για πρότζεκτς και παρουσιαστές.

Τη Μεγάλη Εβδομάδα έγινε το πρώτο ραντεβού του Γιώργου Λιάγκα με στελέχη του ΑΝΤ1 ενόψει της λήξης του συμβολαίου και έκτοτε ακολούθησαν και άλλες επικοινωνίες. Όπως και σπόντες του παρουσιαστή από «αέρος» «Πρωινού» όπως ότι αφήνει μούσι και θα το ξυρίσει όταν θα έχει πάρει οριστικές αποφάσεις, ότι δεν ξέρει εάν του χρόνου θα κάνει το «Πρωινό» και πως όταν ένα κανάλι θέλει έναν παρουσιαστή θα πρέπει να του το δείχνει. Η βασική διαφωνία μεταξύ καναλιού και παρουσιαστή σύμφωνα με πληροφορίες είναι το πώς θα διαμορφωθεί το μπάτζετ του «Πρωινού» για την επόμενη σεζόν.

Το κανάλι – σε κοινή γραμμή με Mega, Alpha και STAR – επιθυμεί περιστολή δαπανών στην πρωινή ζώνη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως προτάθηκε μείωση μπάτζετ στον Γιώργο Λιάγκα άνω του 30% που αυτόματα σημαίνει όχι μόνο μείωση λειτουργικών εξόδων αλλά και θέσεων εργασίας μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Μικρότερη δημοσιογραφική ομάδα καθώς και ολιγομελές πάνελ της εκπομπής. Προφανώς και αυτή η πρόθεση του καναλιού δυσαρεστεί τον παρουσιαστή κάτι το οποίο φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία.

Θέματα προς διαπραγμάτευση είναι και η ώρα έναρξης και λήξης του «Πρωινού» με τον Γιώργο Λιάγκα να επιθυμεί το «Πρωινό» να επιστρέψει στις 10.00 αλλά και το εάν θα του δοθεί δεύτερο πρότζεκτ στη βραδινή ζώνη του σταθμού. Οι διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο συνεχίζονται…