Η μεγάλη επιστροφή του bachelor Παναγιώτη Βασιλάκου σε αναπάντεχο ελληνικό ριάλιτι

Για τέταρτη φορά είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστεί σε τηλεοπτικό ριάλιτι ο Παναγιώτης Βασιλάκος.

Το πρώην μοντέλο έγινε γνωστό αρχικά μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης «Nomads» του ΑΝΤ1 και στη συνέχεια έγινε ο πρώτος Έλληνας «Εργένης» όντας

το κεντρικό πρόσωπο στο «Bachelor» του Alpha.

Ακολούθησε ένα ακόμη παρόμοιο τηλεοπτικό πρόγραμμα στο οποίο αυτή τη φορά είχε τη θέση του συμπαρουσιαστή. Ήταν το «The Battle of the Couples» και πάλι στον Alpha το οποίο συμπαρουσίασε με τη Σάσα Σταμάτη και το οποίο δεν είχε πάει ιδιαίτερα καλά σε τηλεθέαση με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί στον πρώτο μήνα προβολής του.

Πλέον ο Παναγιώτης Βασιλάκος είναι μεταξύ άλλων μεσίτης και δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate.

Στον ΑΝΤ1 προετοιμάζεται ριάλιτι με μεσίτες, το «Flat Hunters» και το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν πιθανότατα σε ζώνη Σαββατοκύριακου.

Σε μεγάλο δοκιμαστικό που έγινε με περισσότερα από 20 άτομα το παρόν έδωσε και ο Παναγιώτης Βασιλάκος, ο οποίος φέρεται να έχει ένα σχετικό προβάδισμα λόγω και της τηλεοπτικής του παρουσίας στα παλαιότερα τηλεοπτικά προγράμματα.