«Η Μεγάλη Χίμαιρα» κάνει πρεμιέρα στο Ertflix μόλις αλλάξει ο χρόνος και πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που θα δεις το 2026

Παρουσία των πρωταγωνιστών, των συντελεστών και δημοσιογράφων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση η avant-première της πολυαναμενόμενης σειράς διεθνούς συμπαραγωγής της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα», η οποία βασίστηκε στο αριστουργηματικό βιβλίο του Μ. Καραγάτση.

Η «μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα» όπως την περιέγραψε στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος θα αποτελέσει ορόσημο στην ελληνική μυθοπλασία με την υψηλή αισθητική της, την εκπληκτική φωτογραφία της και δυνατές ερμηνείες που έκαναν την κατάμεστη αίθουσα να παρακολουθήσει μαγεμένη τα πρώτα δύο από τα συνολικά έξι επεισόδια της σειράς.

Η ημερομηνία της πρεμιέρας

«Η μεγάλη χίμαιρα» σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη κάνει ποδαρικό στο Ertflix την Πρωτοχρονιά. Για την ακρίβεια μπορεί να γίνει το πρώτο πράγμα που θα δεις online στις οθόνες σου αφού στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης θα βρίσκονται διαθέσιμα από το πρώτο λεπτό του 2026 (1/1/2026, 00:01) τα δύο πρώτα επεισόδια για τα οποία θα μάθετε σύντομα περισσότερα μέσα από το Reader.

Επιπλέον, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια, σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού με ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

Οι εμβληματικές τοποθεσίες των γυρισμάτων

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη που αποπνέει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική της περιόδου κατά την οποία διαδραματίζεται η σειρά, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας να φιλοξενούν στιγμές της ιστορίας.

Το εξαιρετικό καστ της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» συναντάμε τη Fotini Peluso, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο, τον Γιάννο Περλέγκα, την Καίτη Μανωλιδάκη, τον Δημήτρη Τάρλοου, τη Βάσω Ιατροπούλου, την Κονδυλία Κωνσταντελάκη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τον Γιώργο Φριντζήλα, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη, τη Χριστίνα Κυπραίου, τον Λεωνίδα Χρυσομάλλη, τον Ελισσαίο Βλάχο, καθώς και πολλούς ακόμη αξιόλογους ηθοποιούς, που ζωντανεύουν με ευαισθησία τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.

Η σειρά είναι μία συμπαραγωγή της ΕΡΤ, των ελληνικών εταιρειών παραγωγής Foss Productions και Boo Productions, της ιταλικής εταιρείας παραγωγής Mompracem Films και της γερμανικής διεθνών πωλήσεων και διεθνούς διανομής Beta Film.

Η Μεγάλη Χίμαιρα | ΕΡΤ

Λίγα λόγια για την ιστορία

Η ιστορία της Μαρίνας, μιας «ξένης» που έρχεται στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου οδηγημένη από τον έρωτά της, είναι ένα τολμηρό και σκοτεινό μελόδραμα, που αγγίζει θέματα που παραμένουν επίκαιρα και στη σύγχρονη εποχή, καθιστώντας την ιστορία διαχρονική και οικουμενική.

«Η μεγάλη χίμαιρα» είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα μυθιστορήματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Διαδραματίζεται το 1930, αλλά τοποθετεί στο κέντρο της αφήγησής του μια ηρωίδα που συμβαδίζει περισσότερο με την εποχή μας.

Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας μας, η Μαρίνα, είναι μια γυναίκα που φλέγεται από το πάθος της και κυνηγά με μανία την ευτυχία της, οδηγώντας σταδιακά σε καταστροφή την ίδια και τους ανθρώπους που την περιβάλλουν.

Πρόκειται για ένα έργο επικό, γεμάτο μεγάλα γεγονότα, ισχυρές συγκρούσεις και έντονα συναισθήματα, αλλά παράλληλα βαθιά εσωτερικό, που έχει την τόλμη να αναδείξει όλον τον πολύπλοκο ψυχισμό της ηρωίδας του, μιας γυναίκας διεκδικεί την επιθυμία της, σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτό.