Η «Μεγάλη Χίμαιρα» ξεκινά το ταξίδι της: Η πρεμιέρα της μεγαλύτερης φετινής τηλεοπτικής παραγωγής

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της φετινής σεζόν θα κάνει πρεμιέρα μέσα στην εορταστική περίοδο. Ο λόγος για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ «H Mεγάλη Χίμαιρα».

Η διεθνής συμπαραγωγή έξι επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη, βασίζεται στο ομότιτλο αριστουργηματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση.

Η σπουδαία σειρά θα «ζωντανέψει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών, ανάμεσα στους οποίους οι Fotini Peluso, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Δημήτρης Κίτσος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Γιάννος Περλέγκας, Καίτη Μανωλιδάκη, Δημήτρης Τάρλοου, Βάσω Ιατροπούλου, Κονδυλία Κωνσταντελάκη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Μιχαλάκης, Νικόλας Χανακούλας, Γιώργος Φριντζήλας, Νικόλας Παπαγιάννης, Γιάννης Νταλιάνης, Χριστίνα Κυπραίου, Λεωνίδα Χρυσομάλλη, Ελισσαίος Βλάχος.

Διαβάστε επίσης: Πότε κάνει πρεμιέρα το Survivor - «Ζαλίζει» το έπαθλο του νικητή

Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε Σύρο, Αθήνα, Τεργέστη, Μύκονο, Δήλο και Ρήνεια, ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο.

Η avant premiere της μεγάλης παραγωγής είναι προγραμματισμένη για το προσεχές Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Εκεί αναμένεται να αποκαλυφθεί και από τα στελέχη της Δημόσιας Τηλεόρασης τόσο η ημερομηνία της πρεμιέρας όσο και αν θα προβληθεί πρώτα από το Πρώτο Κανάλι ή από τη Δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα του ERTFLIX.