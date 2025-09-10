Η Μεγάλη Χίμαιρα: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Το πρώτο teaser της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα» κυκλοφόρησε, δίνοντάς μας μια πρώτη γεύση από το δυνατό δράμα που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ και στο ERTFLIX.

Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος του Μ.Καραγάτση, ενός έργου-σταθμού της νεοελληνικής λογοτεχνίας, που έρχεται για πρώτη φορά στην οθόνη μέσα από μια σειρά έξι επεισοδίων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βαρδής Μαρινάκης, ενώ το σενάριο έχει αναλάβει ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης.

Η σειρά αναμένεται να ξεχωρίσει για την ατμόσφαιρα, την ένταση και την ανθρώπινη προσέγγιση της ιστορίας, φέρνοντας στο προσκήνιο μια ηρωίδα που διεκδικεί την επιθυμία της σε μια εποχή που αυτό δεν ήταν αυτονόητο.

Η Μεγάλη Χίμαιρα: Ένα μελόδραμα του Μεσοπολέμου

Η ιστορία της Μαρίνας, μιας γυναίκας που εγκαταλείπει την πατρίδα της για να ακολουθήσει τον έρωτα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου, ζωντανεύει μέσα από τη νέα τηλεοπτική μεταφορά του εμβληματικού μυθιστορήματος «Η Μεγάλη Χίμαιρα» του Καραγάτση.

Το έργο, ένα από τα πιο αγαπημένα της ελληνικής λογοτεχνίας, διαδραματίζεται το 1930, ωστόσο η ηρωίδα του μοιάζει να ανήκει περισσότερο στη σημερινή εποχή: μια γυναίκα παθιασμένη, διεκδικητική, που αναζητά με μανία την προσωπική της ευτυχία, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

Το μελόδραμα που ξεδιπλώνεται είναι σκοτεινό και τολμηρό, γεμάτο έντονες συγκρούσεις και βαθιά συναισθήματα. Η αφήγηση εστιάζει στον εσωτερικό κόσμο της Μαρίνας, αναδεικνύοντας τον πολύπλοκο ψυχισμό της και τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία και την κοινωνική αποδοχή

Μεγάλη Χίμαιρα: Ποιοι είναι οι ηθοποιοί που θα παίζουν στη σειρά της ΕΡΤ

Η σπουδαία σειρά «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στην ΕΡΤ, με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών.

Συγκεκριμένα θα δούμε τους:

Fotini Peluso

Ανδρέας Κωνσταντίνου

Δημήτρης Κίτσος

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Γιάννος Περλέγκας

Καίτη Μανωλιδάκη

Δημήτρης Τάρλοου

Βάσω Ιατροπούλου

Κονδυλία Κωνσταντελάκη

Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Γιώργος Μιχαλάκης

Νικόλας Χανακούλας

Γιώργος Φριντζήλας

Νικόλας Παπαγιάννης

Γιάννης Νταλιάνης

Χριστίνα Κυπραίου

Λεωνίδας Χρυσομάλλης

Ελισσαίος Βλάχος

Στον ρόλο της Μαρίνας, της κεντρικής ηρωίδας, θα δούμε τη Φωτεινή Πελούζο, γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη σειρά της Amazon Greek Salad.

Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, με σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες όπως Μικρά Αγγλία, Ουζερί Τσιτσάνης και Το τελευταίο σημείωμα, καθώς και στη σειρά Καρτ ποστάλ, θα υποδυθεί τον σύζυγό της, Γιάννη Ρεΐζη.

Τον αδελφό του, Μηνά Ρεΐζη, θα ερμηνεύσει ο Δημήτρης Κίτσος (Greek Salad, Παραλία, Maestro, Μαύροι πίνακες), ενώ η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, με πρόσφατη κινηματογραφική εμφάνιση στη Φόνισσα, θα ενσαρκώσει τη Ρεΐζαινα, μητέρα των δύο αδελφών.

Οι συντελεστές της σειράς

ΕΡΤ

Foss Productions

Beta Films

MomPracem Film

Boo Productions

Για την εκτέλεση της παραγωγής χρειάστηκαν 100 άτομα συνεργείο για όλα τα set, 3.000 κοστούμια εποχής και 1.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Μόνο στην Τεργέστη χρησιμοποιήθηκαν 4 αυθεντικές άμαξες, 10 αυτοκίνητα εποχής και 3 βάρκες εποχής.

