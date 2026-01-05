Το ασυνήθιστο για ΕΡΤ ποσοστό τηλεθέασης στην πρεμιέρα της Μεγάλης Χίμαιρας

Μετά την επιτυχημένη είσοδο των δύο πρώτων επεισοδίων της «Μεγάλης Χίμαιρας» στο ERTFLIX, σειρά είχε η τηλεοπτική πρεμιέρα της μεγάλης συμπαραγωγής της ΕΡΤ.

Το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στις 22:00 προβλήθηκαν τα πρώτα δύο επεισόδια στην ΕΡΤ1, ενώ κάθε Κυριακή την ίδια ώρα θα προβάλλεται και ένα νέο επεισόδιο.

Πώς υποδέχτηκε όμως το τηλεοπτικό κοινό τη σειρά που είναι βασισμένη στο εμβληματικό ομότιτλο μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση;

Η τηλεθέαση της «Μεγάλης Χίμαιρας» στην πρεμιέρα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» σημείωσε μέσο όρο 7% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο γενικό σύνολο 10,6%, δείχνοντας τη δυναμική της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ψηφιακή πλατφόρμα του ERTFLIX μέσα στις τρεις πρώτες ημέρες συγκέντρωσε περισσότερες από 600.000 προβολές.

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.