Η μόνη αλλαγή που θα γίνει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου του χρόνου

Δεν πρόκειται να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στη «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου την επόμενη σεζόν στον Alpha. Η πρωινή εκπομπή κλείνει πρώτη σε τηλεθέαση τη φετινή σεζόν ωστόσο το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο καθώς το κανάλι της Κηφισιάς προχώρησε από πέρυσι σε διορθωτικές αλλαγές στο πρωινό μαγκαζίνο φροντίζοντας να μειώσει το κόστος της εκπομπής καθιστώντας την παράλληλα περισσότερο ανταγωνιστική όπως άλλωστε αποδείχθηκε και από τα ποσοστά της Nielsen.

Διαβάστε ακόμα: Επιστρέφει στην τηλεόραση ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης - Σε ποια σειρά θα πρωταγωνιστεί

Η παραγωγή μετακινήθηκε από την Barking Well Media στην Green Pixel και αυτόματα το κόστος παραγωγής μειώθηκε με περικοπή που αποδέχθηκε από την πρώτη στιγμή και η παρουσιάστρια στις απολαβές της. Το πάνελ άλλαξε με μόνη παραμονή αυτή του Στέφανου Κωνσταντινίδη που συνεχίζει και την επόμενη σεζόν στην εκπομπή όπως και τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ: Η Δάφνη Μπόκοτα, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Φρόσω Κυριαζή. Στο κομμάτι του Lifestyle συνεχίζει με την διευρυμένη ενότητά της η Έλενα Πολυκάρπου. Η μόνη αλλαγή που θα προκύψει στην εκπομπή είναι η αποχώρηση της αρχισυντάκτριας της εκπομπής Ειρήνης Αρβανίτη. Η δημοσιογράφος φεύγει από την εκπομπή σε άριστο κλίμα λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ήδη αναζητείται το πρόσωπο που θα την διαδεχθεί.