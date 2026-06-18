Επιστρέφει στην τηλεόραση ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης - Σε ποια σειρά θα πρωταγωνιστεί

Ο Alpha ενισχύει τη μυθοπλασία του για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με μια νέα μίνι σειρά που φέρει τον τίτλο «Κενά Μνήμης». Πρόκειται για ένα κοινωνικό ψυχολογικό δράμα με στοιχεία θρίλερ που φέρνει τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της καριέρας του.

Η πλοκή της σειράς εστιάζει σε έναν συνταξιούχο δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τα πρώτα στάδια της άνοιας. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να τον προδίδει με όλο και περισσότερα «κενά» συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχός του αλλά εχθρός του. Πριν χαθούν οριστικά οι αναμνήσεις και η κρίση του αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα, αποφασίζει να επιλύσει μια παλιά υπόθεση που πάντα τον απασχολούσε ωστόσο δεν βρήκε ποτέ δικαίωση. Στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την αλήθεια, έρχεται αντιμέτωπος με σκοτεινά μυστικά, εσωτερικές συγκρούσεις και δύσκολα ηθικά διλήμματα.

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Η σειρά καταπιάνεται με φλέγοντα ζητήματα όπως η μνήμη, η ταυτότητα, η αυτοδικία και η ανθρώπινη ανάγκη για δικαίωση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντονης αγωνίας και συναισθηματικής φόρτισης. Το πρότζεκτ είναι μίνι σειρά (8 με 12 επεισόδια) και δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα ένταξής του στο πρόγραμμα του Alpha χωρίς να αποκλείεται το απευθείας λανσάρισμά του στη υπό δημιουργία κοινή πλατφόρμα των τεσσάρων καναλιών Mega, ANT1, Alpha και STAR. H παραγωγή είναι της Foss Productions και το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

