Κατερίνα Καινούργιου: «Χθες έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη - Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε σήμερα (10/6) μέσα από τη Super Κατερίνα ότι χθες έβαλε μαγιό για πρώτη φορά αφότου γέννησε για τις ανάγκες μιας φωτογράφισης και διαπίστωσε ότι η κυτταρίτιδα φτάνει μέχρι τον αστράγαλο, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω, φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ αδύνατη που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι' αυτό δεν βάζω κοντά», είπε αρχικά η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα.

«Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες.

Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα και είναι τόση και θεά και κορμάρα και έπαθα σοκ», πρόσθεσε η Κατερίνα Καινούργιου.