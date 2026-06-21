Η Νατάσσα Μποφίλιου αγαπά την Καλλιθέα - Και εκείνη ανταποδίδει με μπουγέλο on camera

Η Νατάσσα Μποφίλιου εμφανίστηκε στο «Πάμε μία βόλτα;» της Νίκης Λυμπεράκη στο Mega και μίλησε για την σχέση αγάπης που έχει με την περιοχή της Καλλιθέας.

Όπως είπε στην ιδιαίτερα χαλαρή συνέντευξη, είναι «ερωτική μετανάστρια» στην περιοχή καθώς εκεί είναι το πατρικό του συζύγου της.

Ωστόσο, η σχέση τους μετράει περισσότερα χρόνια καθώς εκεί μένει και ο στενός της φίλος και συνεργάτης Θέμης Καραμουρατίδης, άρα έχει περάσει πολλές ώρες.

«Την ένιωθα γειτονιά μου. Και το σπίτι του Θέμη ήταν εδώ και (...) περνούσαν όλοι. Περάσαμε όλα τα χρόνια μας εδώ, μουσικές, είναι εδώ το στούντιό του. Ένιωθα πάντα ότι είναι η γειτονιά μου».

Σημείωσε πως αγαπάει πολύ το ότι είναι ακόμα γειτονιά καθώς και η ίδια αρέσκεται στο να κάνει όλες τις δουλειές της τοπικά, να γνωρίζει τον κόσμο με τον οποίο συναναστρέφεται.

Και καθώς περπατούσε στους δρόμους της περιοχής με την δημοσιογράφο, κάποιος έριξε νερό από το μπαλκόνι του, με τις δυό τους να αστειεύονται για το περιστατικό.

Συνεχίζοντας είπε πως και στην πολυκατοικία είναι πολύ αγαπημένοι μεταξύ τους. Όταν η κα Λυμπεράκη ρώτησε εάν είναι διαχειρίστρια, εκείνη απάντησε πως δεν θα το έκανε γιατί είναι τελειομανής.

«Θέλω να είναι όλα τέλεια και πιστεύω κάποια στιγμή θα με έβγαζαν» είπε, ειδικότερα.

Όσον αφορά στη σχέση με τον σύζυγό της, επεσήμανε ότι έχουν την ίδια εμμονή με την τάξη και την καθαριότητα, αλλά κατά τ΄άλλα εκείνος είναι ο ήρεμος και εκείνη η φασαριόζα.

«Είναι το σπίτι δύο τρελών, αλλά όλα είναι στην εντέλεια. Έχει όσα εγώ χρειάζομαι (σ.σ. ο σύζυγός της). Είναι πάντα το κέντρο μου, έχει μία ηρεμία. Εγώ θέλω να ταρακουνάω τα νερά. Εγώ τον ξεσηκώνω και αυτός με ηρεμεί» ανέφερε η Νατάσσα Μποφίλιου.