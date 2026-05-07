Νατάσσα Μποφίλιου: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για τη Eurovision, αλλά δεν το έχω σκεφτεί»

Η Νατάσσα Μποφίλιου παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega, μιλώντας για τα μελλοντικά της σχέδια, τον θεσμό της Eurovision, αλλά και τη δύσκολη στιγμή της ακύρωσης των συναυλιών της με τον Γιάννη Χαρούλη.

Η ερμηνεύτρια ρωτήθηκε για τη φετινή συμμετοχή του Akyla στον μουσικό διαγωνισμό, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τον νεαρό καλλιτέχνη:

«Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί, δεν τον γνωρίζω προσωπικά αλλά έχω αυτή την αίσθηση και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος.

Μου αρέσει πάρα πολύ και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Δηλαδή, αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα».

Όταν η συζήτηση ήρθε στο αν η ίδια θα έβλεπε τον εαυτό της στη σκηνή της Eurovision, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη, αποκαλύπτοντας ωστόσο πως το όνομά της έχει «πέσει» στο τραπέζι αρκετές φορές.

Η δήλωσή της: «Δεν το έχω σκεφτεί. Μου έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς».

Τέλος, η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρθηκε στην απρόσμενη ακύρωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Χαρούλη, μια εξέλιξη που παραδέχτηκε πως κόστισε τόσο συναισθηματικά όσο και επαγγελματικά.

«Τα πράγματα πάρα πολλές φορές ματαιώνονται, σημασία έχει να σηκώνεσαι και να ξαναπροσπαθείς. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και στενάχωρο και επηρέασε πάρα πολύ και τα επαγγελματικά μας σχέδια».