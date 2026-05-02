Φιλαράκια: Δέκα ιστορίες που «κόπηκαν» και δεν τις είδαμε ποτέ στη σειρά

Τα Φιλαράκια δε χρειάζονται συστάσεις αφού η Ρέιτσελ, η Μόνικα, η Φοίβη, ο Τσάντλερ, ο Τζόι και ο Ρος εξακολουθούν να μας κρατούν παρέα και να χαρίζουν γέλιο ακόμα και 22 χρόνια μετά το φινάλε της σειράς.

Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες η Λίζα Κούντροου αποκάλυψε ότι οι έξι πρωταγωνιστές εισπράττουν περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από τις επαναλήψεις της σειράς, ενώ μην ξεχνάμε ότι ήδη από τα χρόνια της Α' προβολής της σειράς, χάρη στη «συμμαχία» που είχαν κάνει οι έξι, είχαν καταφέρει να εκτοξεύσουν το κασέ τους από 22.500 δολάρια το επεισόδιο την πρώτη σεζόν σε 1 εκατομμύριο ανά επεισόδιο τη δέκατη σεζόν.

Εκτός, όμως, από τις ιστορίες που είδαμε στα συνολικά 236 επεισόδια της σειράς, στο τραπέζι είχαν πέσει και πολλές άλλες ιδέες για ιστορίες, οι οποίες, όμως, τελικά απορρίφθηκαν για διαφορετικούς λόγους η καθεμία και βλέποντάς τες εκ των υστέρων, μάλλον καλά έκαναν στις περισσότερες περιπτώσεις.

Ο Τσάντλερ και η Φοίβη ως δεύτεροι ρόλοι

Στο αρχικό σενάριο οι δημιουργοί είχαν κατά νου οι πρωταγωνιστές της σειράς να είναι η Ρέιτσελ, η Μόνικα, ο Ρος και ο Τζόι, ενώ η Φοίβη και ο Τσάντλερ να είναι β' ρόλοι, κάτι που μπορεί να προσέξει κανείς σε κάποιο βαθμό στα πολύ πρώτα επεισόδια της σειράς.

Λέγεται δε ότι σε κάποια επεισόδια οι δύο ρόλοι δεν υπήρχαν καν στο αρχικό σενάριο. Ωστόσο, όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα και οι δημιουργοί είδαν το ταλέντο των Μάθιου Πέρι και της Λίζας Κούντροου, άλλαξαν γνώμη και αποφάσισαν να είναι και οι έξι πρωταγωνιστές, ίσοι μεταξύ τους.

Αν μη τι άλλο η απόφαση τους δικαίωσε, αφού στην πορεία είδαν τη μεγάλη δημοτικότητα των δύο ρόλων.

Το έβδομο και πιο ώριμο Φιλαράκι

Από τις αρχές το NBC πίεζε παραγωγούς και σεναριογράφους να προσθέσουν ένα έβδομο και σε πιο ώριμη ηλικία «Φιλαράκι», προκειμένου η σειρά να προσελκύσει και ένα πιο ώριμο κοινό, μιας και οι ιθύνοντες φοβούνταν ότι οι νεαροί και τότε άγνωστοι στο κοινό πρωταγωνιστές θα κέρδιζαν μόνο τους συνομηλίκους τους.

Οι παραγωγοί και οι σεναριογράφοι σιχαίνονταν αυτή την ιδέα, αλλά αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν έναν χαρακτήρα, τον Pat the Cop, με σκοπό να τον συστήσουν κάποια στιγμή στο κοινό, ενώ παράλληλα, πάλευαν να μεταπείσουν τους ιθύνοντες του NBC.

Βάσει του ίδιου σκεπτικού εμφανίστηκε και ο Alan, ο σύντροφος της Μόνικα ως πιθανό έβδομο φιλαράκι, ο οποίος όμως ήταν τελείως αταίριαστος με την εξάδα, χαλώντας τη χημεία, κάτι που πρόσεξαν και τα στελέχη του NBC και τελικά εγκαταλείφθηκε η όλη ιδέα.

Ωστόσο, οι παραγωγοί υποσχέθηκαν να εμφανίζουν πιο συχνά τους γονείς του Ρος και της Μόνικα, καθώς επίσης, να έχουν πιο συχνά ώριμους ηθοποιούς σε γκεστ ρόλους.

Το πρώτο αληθινό φιλί μεταξύ Ρέιτσελ και Ρος

Ναι, μπορεί η Ρέιτσελ να φίλησε τον Ρος στα πολύ πρώτα επεισόδια της σειράς όταν τη βοήθησε να βάλει στη θέση της την εκνευριστική γειτόνισσα ενώ έβαζαν μπουγάδα, αλλά αυτό πρακτικά δεν πιάνει αφού τότε η Ρέιτσελ έδειχνε να μην έχει ιδέα για τα συναισθήματα του Ρος προς το πρόσωπό της.

Το πρώτο αληθινό φιλί τους το έδωσαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης σεζόν, κάτι που δεν ήταν στις αρχικές προθέσεις των σεναριογράφων.

Αρχικά, ήθελαν να τους βάλουν να φιληθούν στην πρώτη σεζόν «κατά λάθος», ώστε να είναι και πιο αστεία σαν σκηνή, αλλά τελικά αποφάσισαν να το καθυστερήσουν λίγο παραπάνω.

Μόνικα και Τζόι ως το κεντρικό ζευγάρι

Στις πολύ αρχές της δημιουργίας της σειράς οι σεναριογράφοι προσανατολίζονταν στο να κάνουν τη Μόνικα και τον Τζόι το κεντρικό ζευγάρι που θα τραβάει όλη την προσοχή του κοινού.

Τους θεωρούσαν τους πιο σέξι χαρακτήρες, ενώ το γεγονός ότι ήταν τόσο διαφορετικοί, τους ιντρίγκαρε σαν ιδέα ακόμα περισσότερο. Μάλιστα, το Ρέιτσελ - Ρος ούτε που υπήρχε στο μυαλό τους.

Ωστόσο, όταν το σενάριο πήρε την τελική του μορφή και ακόμα περισσότερο όταν είδαν τη χημεία των Τζένιφερ Άνιστον και Ντέιβιντ Σουίμερ, άλλαξαν γνώμη και έτσι η αρχική ιδέα εγκαταλείφθηκε εντελώς.

Τζόι - Φοίβη: Friends with benefits

Ένα άλλο ακόμα ταίριασμα που είχε πέσει στο τραπέζι, αλλά από τη μεριά των ηθοποιών ήταν το Τζόι - Φοίβη. Προς τα τέλη της σειράς η Λίζα Κούντροου και ο Ματ ΛεΜπλανκ είχαν προτείνει στους σεναριογράφους να αποκαλυφθεί ότι όλα αυτά τα χρόνια η Φοίβη και ο Τζόι ήταν friends with benefits.

Μάλιστα, οι δύο ηθοποιοί είχαν σκεφτεί να γυριστούν πρόσθετες σκηνές που θα φανέρωναν ότι κάτι ερωτικό έπαιζε μεταξύ τους, «κουμπώνοντάς» τες με διάσημες σκηνές της σειράς, ώστε να τις δούμε και αυτές με μια άλλη ματιά.

Ωστόσο, η ιδέα δεν άρεσε στους δημιουργούς της σειράς και δεν υλοποιήθηκε ποτέ αν και κακά τα ψέματα, Τζόι και Φοίβη είχαν χημεία και με το παραπάνω και δεν ήταν λίγοι οι φαν της σειράς που θα τους ήθελαν μαζί.

Ο αρραβώνας της Ρέιτσελ με τον Τζόσουα

Στην τέταρτη σεζόν βλέπουμε τη Ρέιτσελ να ερωτεύεται τον Τζόσουα, τον οποίο υποδυόταν ο Τέιτ Ντόνοβαν. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε αρκετά επεισόδια εκείνης της σεζόν και το αρχικό πλάνο ήταν ο Τζόσουα να αρραβωνιαστεί τη Ρέιτσελ.

Ωστόσο, η πραγματικότητα χάλασε τα σχέδια των σεναριογράφων και αυτό γιατί εκείνη την περίοδο η Άνιστον και ο Ντόνοβαν ήταν ζευγάρι στην πραγματικότητα.

Χώρισαν, όμως, λίγο αφότου ο Τζόσουα εμφανίστηκε στη σειρά με αποτέλεσμα η συνύπαρξη των δύο ηθοποιών στα γυρίσματα να είναι μια κατάσταση ιδιαίτερα άβολη και έτσι σιγά σιγά ο χαρακτήρας βγήκε εκτός πλοκής.

Η ερωτική περιπέτεια του Τζόι με τη... Σταχτοπούτα

Ο τότε διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μάικλ Άισνερ, είχε ζητήσει από τους παραγωγούς να γυριστεί ένα επεισόδιο στη Disneyland ή στο Walt Disney World δίνοντας το πράσινο φως για το οτιδήποτε από πλευράς σεναρίου.

Η ιδέα που είχαν οι σεναριογράφοι ήταν να πιάσει ο Τζόι εποχική δουλειά στο Walt Disney World Resort και να κάνει one night stand με τη... Σταχτοπούτα.

Ωστόσο, όταν εκείνη θα έφευγε από το σπίτι του βιαστικά, θα ξέχναγε το σουτιέν της με αποτέλεσμα ο Τζόι να την ψάχνει σε όλο το θεματικό πάρκο, σαν άλλος πρίγκιπας αλλά όχι με το γοβάκι στο χέρι παρά με το σουτιέν.

Αν και σίγουρα η ιδέα του σεναρίου δείχνει πολλά υποσχόμενη για να εξελισσόταν σε ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο, οι ιθύνοντες της Disney φοβήθηκαν ότι παραήταν «τολμηρό» για το προφίλ της Disney και έτσι η όλη ιδέα εγκαταλείφθηκε.

Η Φοίβη έξαλλη με τη σχέση των Μόνικα - Τσάντλερ

Το αρχικό σενάριο ήθελε τη Φοίβη να μην το παίρνει καθόλου καλά και να θύμωνε πολύ όταν θα ανακάλυπτε τη σχέση της Μόνικα και του Τσάντλερ.

Ευτυχώς, όμως, οι σεναριογράφοι άλλαξαν γνώμη και συνειδητοποίησαν ότι μια τέτοια αντίδραση δεν ταίριαζε καθόλου στον χαρακτήρα της Φοίβη συν ότι δεν θα έβγαζε καθόλου γέλιο.

Και κάπως έτσι προέκυψε ένα από τα καλύτερα επεισόδια της σειράς με τη Φοίβη να την πέφτει στον Τσάντλερ για να τον κάνει να «σπάσει» και να παραδεχτεί τη σχέση του με τη Μόνικα.

Η Ελίζαμπεθ θα έμενε έγκυος από τον Ρος

Στην έκτη σεζόν βλέπουμε τον Ρος να έχει σχέση με μια φοιτήτριά του, την Ελίζαμπεθ με την παρέα να τον πειράζει για τη διαφορά ηλικίας.

Τα αρχικά σχέδια των σεναριογράφων ήταν στο τέλος της σεζόν η Ελίζαμπεθ να ανακοινώσει ότι είναι έγκυος, με την ιστορία να συνεχίζεται και στην έβδομη σεζόν όπου κάποια στιγμή ο Ρος θα ανακάλυπτε ότι τελικά δεν ήταν αυτός ο πατέρας.

Τελικά η ιδέα ευτυχώς εγκαταλείφθηκε αφού άμα ο Ρος γινόταν πατέρας στην έβδομη σεζόν, μάλλον δεν θα υπήρχαν περιθώρια ώστε να τον δούμε στην 8η σεζόν να αποκτά μαζί με τη Ρέιτσελ την Έμμα.

Η παρέα θα μετακόμιζε στη Μινεσότα

Στο βιβλίο Generation Friends αποκαλύφθηκε η ιδέα των σεναριογράφων να μεταφέρουν τη δράση από τη Νέα Υόρκη στη Μινεσότα προς τα τέλη της πέμπτης σεζόν.

Εκείνη την περίοδο οι σεναριογράφοι έψαχναν τρόπους να πιάνουν απροετοίμαστο το κοινό, ώστε η σειρά να συνεχίσει να έχει ενδιαφέρον και κάπως έτσι έπεσε η ιδέα ο Τσάντλερ να μετακομίσει στη Μινεσότα για επαγγελματικούς λόγους και να τον ακολουθήσει η Μόνικα και η υπόλοιπη παρέα.

Μάλιστα, είχαν σκεφτεί να ξαναγυριστούν οι εμβληματικοί τίτλοι της σειράς μπροστά σε ένα παγωμένο συντριβάνι αυτή τη φορά.

Ωστόσο, όταν η όλη ιδέα ανακοινώθηκε στους δημιουργούς, ο Ντέιβιντ Κρέιν φέρεται να τους απάντησε ένα «είστε τρελοί;» απορρίπτοντάς την κατευθείαν μιας και το γεγονός ότι τα Φιλαράκια διαδραματίζονταν στη Νέα Υόρκη ήταν σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία του sitcom και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό μπορεί να κατέστρεφε τη συνταγή.