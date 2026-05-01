Όταν ο Ανδρέας Γεωργίου έπαιξε στην Τόλμη και Γοητεία: Ο ρόλος που υποδύθηκε

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την επιστροφή του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλλη Νικολάου, της Βάνας Δημητρίου και των συνεργατών τους στον σταθμό και τη δημιουργία δύο νέων σειρών για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η προηγούμενη σειρά των Γεωργίου - Νικολάου - Δημητρίου στον ΣΚΑΪ ήταν οι Οκτώ Λέξεις που προβάλλονταν με επιτυχία για δύο τηλεοπτικές σεζόν (2019-2020 και 2020-2021).

Στη σειρά ο Ανδρέας Γεωργίου είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Μάλιστα, είχε προσεγγίσει μέσω Instagram την Κάθριν Κέλι Λάνγκ, την τηλεοπτική Μπρουκ της θρυλικής σαπουνόπερας Τόλμη και Γοητεία για να έρθει στην Ελλάδα και να ενσαρκώσει την Γκρέις Χαρτ, μια δημοσιογράφο που είχε φτάσει στην Κέρκυρα - όπου διαδραματιζόταν η σειρά - με κρυφή αντζέντα.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους Ανδρέας Γεωργίου και Κάθριν Κέλι Λανγκ έγιναν φίλοι και λίγους μήνες μετά εκείνος είχε έναν γκεστ ρόλο στην Τόλμη και Γοητεία.

Ο γκεστ ρόλος του Ανδρέα Γεωργίου στην Τόλμη και Γοητεία

Στη σειρά που προβάλλεται ασταμάτητα στις ΗΠΑ από τον Μάρτιο του 1987 ο Ανδρέας Γεωργίου υποδύθηκε έναν γιατρό, τον Δρ. Πάππας (στο 12:19 λεπτό του παραπάνω βίντεο), τον οποίο επισκέπτεται η Σάλι Σπέκτρα, όχι αυτή που μπορεί να θυμάσαι από τα πρώτα χρόνια της σειράς, αλλά η εγγονή της αδελφής της.

Σύμφωνα με το σενάριο, εκείνη την περίοδο τα προσωπικά της Σάλι πάνε χάλια, στα επαγγελματικά της βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση και επειδή έχει ζαλάδες, πονοκεφάλους και τρέμουλο, συμπτώματα που την έχουν ανησυχήσει, απευθύνεται στον Δρ. Πάππας για εξετάσεις, φοβούμενη ότι έχει κάτι σοβαρό.

Εκείνος είναι καθησυχαστικός λέγοντάς της πως θα ξεκινήσουν από εξετάσεις αίματος και στη συνέχεια θα κρίνει εάν θα χρειαστούν περαιτέρω εξετάσεις, αλλά το πρώτο που τη συμβουλεύει είναι να μη στρεσάρεται χωρίς λόγο.

Αφού γίνουν οι εξετάσεις, την παραπέμπει σε κάποιον συνεργάτη του επειδή εκείνος θα λείπει εκτός πόλης όταν βγουν τα αποτελέσματα και έτσι ο ρόλος του στη σειρά ολοκληρώνεται.

Ο Ανδρέας Γεωργίου εμφανίστηκε σε τρία επεισόδια της Τόλμης και Γοητείας, τα οποία προβλήθηκαν στην Αμερική από το CBS στα τέλη Ιανουαρίου του 2020, αλλά να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως δεν είχε καμία κοινή σκηνή με την Μπρουκ.

Ωστόσο, πόζαρε τόσο μαζί της όσο και με άλλα μέλη του καστ της σειράς με τις φωτογραφίες να ανεβαίνουν στην επίσημη σελίδα της Τόλμης και Γοητείας στο Facebook με τους φαν της σειράς να γράφουν κολακευτικά σχόλια και να παροτρύνουν τους παραγωγούς να τον κρατήσουν και να τον βάλουν να τα φτιάξει με τη Σάλι αντί αυτή να παιδεύεται με τον Γουάιτ που ήταν τότε ο τηλεοπτικός σύντροφός της.