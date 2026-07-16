Με αλλαγές εισέρχεται ο ΣΚΑΪ στη νέα σεζόν - Στο MEGA ο Παύλος Τσίμας

Ανακατατάξεις στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ εν’ όψει της νέας – προεκλογικής σε κάθε περίπτωση – νέας τηλεοπτικής σεζόν. Οι αλλαγές βέβαια στο ενημερωτικό τμήμα του ΣΚΑΪ έχουν ξεκινήσει από το τέλος της προηγούμενης Άνοιξης με την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδρόσου από τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης και την αντικατάστασή του από τον Άγγελο Πετρόπουλο και λίγες εβδομάδες αργότερα το «αντίο» της Σίας Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια από το κανάλι και κατά συνέπεια από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την θέση να πληρώνεται από τη Λένα Φλυτζάνη.

Οι επόμενες αλλαγές έρχονται με τη νέα τηλεοπτική σεζόν: Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του καναλιού θα βρεθεί ο προερχόμενος από την ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης έχοντας αυξημένες αρμοδιότητες και στο προεκλογικό πρόγραμμα του σταθμού. Από την πρωινή ζώνη αποχωρεί ο Άκης Παυλόπουλος με κατεύθυνση τον ΑΝΤ1. Και εδώ αρχίζουν οι εσωτερικές καραμπόλες.

Το όνομα της Μαρίας Βούσουλα είχε ακουστεί για θέση συμπαρουσιάστριας του Δημήτρη Οικονόμου στο «Σήμερα». Φαίνεται όμως πως προκρίνεται η λύση του Γιάννη Πιταρά.

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Αυτό θα έχει ως συνέπεια να «σπάσει» το δίδυμο του Σαββατοκύριακου των «Δεκατιανών» με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως η Βούσουλα θα κατευθυνθεί σε θέση συμπαρουσιάστριας του Γιώργου Γρηγοριάδη.

Ο Βασίλης Χιώτης για «αυστηρά προσωπικούς λόγους» αποχώρησε από τη θέση του Διευθυντή του ΣΚΑΪ 100,3 αλλά και του σχολιαστή από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Η θέση αυτή καλύπτεται προσωρινά από τον αναπληρωτή διευθυντή του ραδιοφώνου Σπύρο Μάλλη και μελλοντικά θα υπάρξει νέα άφιξη στον σταθμό.

Τέλος άμεσα αναμένεται να ξεκαθαρίσει και τι θα γίνει με τον άλλο σχολιαστή του δελτίου τον Παύλο Τσίμα ο οποίος φέρεται να μετακινείται στην Alter Ego με παρουσία σε όλα τα μέσα του ομίλου δηλαδή το Mega, τον υπό δημιουργία ραδιοφωνικό σταθμό Mega News, τις εφημερίδες και τα sites του εν λόγω μιντιακού συγκροτήματος.