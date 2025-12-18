Η πολύ φτωχή τηλεθέαση που συνεχίζει να κάνει το Real View του Open

Σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η τηλεθέαση του Real View του Open, το οποίο αναμφίβολα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές της σεζόν χωρίς, όμως, αυτό να μεταφράζεται - μέχρι στιγμής τουλάχιστον - και σε αντίστοιχα νούμερα τηλεθέασης.

Ο «θόρυβος» γύρω από την εκπομπή είχε ξεκινήσει από πολύ οριστικοποιηθεί η τετράδα των γυναικών που θα την παρουσιάζαν, αλλά και πριν την πρεμιέρα με τους καλοθελητές να αναρωτιούνται για το πώς θα μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά τέσσερις παρουσιάστριες στο τιμόνι της εκπομπής με τη Σοφία Μουτίδου ειδικά να δίνει «πληρωμένη» απάντηση σε αυτά τα σχόλια.

Παρά το προμοτάρισμα του Real View από το Open και παρά το γεγονός ότι ήδη από τις πρώτες ημέρες που η εκπομπή ήταν στον αέρα, η on air ένταση ανάμεσα στην παρουσιάστρια Σοφία Μουτίδου και τον καλεσμένο Απόστολο Γκλέτσο «έπαιξε» παντού σε εκπομπές και social media, τα νούμερα τηλεθέασης και τότε αλλά και τώρα κινούνται σε μονοψήφια ποσοστά και αρκετά χαμηλά.

Τη Δευτέρα (15/12) η εκπομπή σημείωσε 3% στο δυναμικό κοινό και 2,4% με το Open να βρίσκεται στην τελευταία θέση της τηλεθέασης μεταξύ των μεγάλων ιδιωτικών σταθμών, κάτι που έγινε και την Τρίτη (16/12), αλλά και χθες Τετάρτη (17/12).

Αναλυτικότερα, την Τρίτη (16/12) το Real View σημείωσε μέσο όρο 2,6% στο δυναμικό κοινό και 2,2% στο γενικό σύνολο, ενώ χθες (17/12) η τηλεθέαση κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με την εκπομπή να σημειώνει μόλις 1,8% και στις δύο κατηγορίες κοινού.

Σίγουρα έχουν υπάρξει και καλύτερες ημέρες από πλευράς τηλεθέασης για την εκπομπή του Open, αλλά γενικά ο μέσος όρος της εκπομπής δύσκολα ξεπερνά το 5%.