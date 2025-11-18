Η πρώτη ανατροπή από τον Γιώργο Λιάγκα: Ποιους άφησε πίσω το «Πρωινό»

Έπρεπε το ημερολόγιο να δείξει 17 Νοεμβρίου σχεδόν δύο μήνες μετά την εκκίνηση της τηλεοπτικής σεζόν για να κάνει ο Γιώργος Λιάγκας και το «Πρωινό» τη μεγάλη ανατροπή.

Για πρώτη φορά από την έναρξη της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου η πρωινή infotainment εκπομπή του ΑΝΤ1 κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση της τηλεθέασης και

μάλιστα με διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Έτσι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου το «Πρωινό» βρέθηκε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στην πρωινή κούρσα με μερίδιο τηλεθέασης 15,6% στο σύνολο του κοινού και 17,3% στο δυναμικό κοινό 18 – 54.

Στη δεύτερη θέση ανέβηκε το «Buongiorno» από το οποίο απουσίαζε η Φαίη Σκορδά λόγω μη προγραμματισμένης επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε στο μάτι της και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στη θέση του κεντρικού παρουσιαστή.

Η πρωινή εκπομπή του Mega σημείωσε 13,4% στο σύνολο και 12,4% στο δυναμικό κοινό. Η «Super Κατερίνα» για πρώτη φορά από την έναρξη της σεζόν υποχώρησε στην 3η θέση με μερίδιο 11,6% στο σύνολο και 11,9% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 - 54. Οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ κατέγραψαν 11,4% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό.

Ακολούθησε το «Breakfast» του STAR με 7,3% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. Η ενημερωτική εκπομπή του Open «Δέκα Παντού» κατέγραψε 7,7% στο σύνολο και 5,5% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 2,7% στο σύνολο και 2,5% στο δυναμικό κοινό.

Αν και η ξεκάθαρη πρωτοκαθεδρία της Κατερίνας Καινούργιου τη φετινή σεζόν δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί υπήρξε μια πρώτη αλλαγή που θα φανεί εάν θα έχει συνέχεια τις επόμενες ημέρες.