Η σπάνια guest εμφάνιση του Γιάννη Δαλιανίδη στο Ρετιρέ

Ο Γιάννης Δαλιανίδης υπήρξε σκηνοθέτης του Ρετιρέ, μιας «εύθυμης» τηλεοπτικής σειράς, που γυρίστηκε πριν από 35-36 χρόνια της οποίας το βασικό χαρακτηριστικό, η μιζέρια των ανθρώπων που ζουν σε μια μεγαλούπολη, παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο.

Μιζέρια για τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε σε εργασιακό, είτε σε ερωτικό, ακόμα και σε φιλικό επιπεδο, μιζέρια για τις ταβέρνες (!), μιζέρια που οδηγεί σε «τράκα» φαγητού και άλλα πολλά.

Σε αυτή τη σειρά που σήμερα μπορεί να περιγραφεί και ως η μίζερη (προφανώς) θεία του κινηματογραφικού σύμπαντος του Γιάννη Οικονομίδη, υπάρχουν θέματα ακόμα και με το πάρκινγκ, σε μια πόλη που ακόμα και το 1991, είχε πολύ προβλήματα με τη συμβίωση των πεζών και των οδηγών στην μεγαλούπολη (θυμόμαστε την Κατερίνα Γιουλάκη και το θρυλικό «Με τα πόδια, με τα πόδια!).

Μέσα σε αυτό το μπάχαλο, δεν θα μπορούσε να λείπει και μια έκτακτη συμμετοχή του ίδιου του Γιάννη Δαλιανίδη, του δημιουργού της σειράς, ως αυτοκινητιστή, που κάνει τη ζωή-πατίνι στον Μίλτο Παπάρα (Δημήτρης Καλλιβωκάς). Ως άλλος Άλφρεντ Χίτσκοκ, ο Δαλιανίδης συμμετέχει και στους «Μικρομεσαίους», τη συνέχεια του «Ρετιρέ», αυτή την φορά στο ρόλο ενός περιπτερά.

To επεισόδιο με την εμφάνιση του Γιάννη Δαλιανίδη

Fun fact: Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς εγκατέλειψε ξαφνικά το ρόλο του τρακαδόρου γόη Μίλτου Παπάρα, καθώς είχε βάλει υποψηφιότητα ως δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές για τον Δήμο Αθηναίων.