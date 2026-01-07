Η σπαρακτική on camera αντίδραση της Λίτσας Πατέρα όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη

«Λύγισε» on camera η Λίτσα Πατέρα όταν ρωτήθηκε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Η αστρολόγος και ο δημοσιογράφος είχαν μοιραστεί πολλά χρόνια την ίδια τηλεοπτική στέγη και «ήταν οικογένεια» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, δήλωσε: «Ήταν οικογένεια. Ήταν άνθρωπος που μπορούσες να του πεις το παράπονο σου, τη χαρά σου τη λύπη σου. Ήμασταν κάθε μέρα μαζί. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι θα κατέβω και δεν θα βρω τον Γιώργο. Πηγαίνω τώρα και δεν πιστεύω ότι δεν θα τον βρω μπροστά μου.

Ήμασταν στο ίδιο στούντιο κάθε μέρα, πίναμε το καφεδάκι μας. Έμεινε στις καρδιές μας ο Γιώργος. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον ξεχάσουμε , να τον ξεπεράσουμε.

Θα θυμάμαι πάντα τις σωστές συμβουλές του. Ήταν τεράστιο το σοκ για μένα, τρέμουν τα χέρια μου, είμαι άρρωστη. Ξέρω πως είναι κάπου αλλού και μας βλέπει, αυτή είναι η μόνη μου παρηγοριά, απλώς ταξίδεψε τώρα. Αυτά, δεν μπορώ άλλο. Δεν πέθανε πήγε κάπου αλλού δήλωσε μεταξύ άλλων η Λίτσα Πατέρα.