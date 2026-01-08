Αλλαγή πολιτικής όσον αφορά στην προβολή της «Μεγάλης Χίμαιρας» που μέχρι στιγμής είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη παραγωγή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης αλλά και η μεγαλύτερη επιτυχία του ERTFLIX.

Αρχικά είχε αποφασιστεί η σειρά να κάνει πρεμιέρα στο Πρώτο Κανάλι και μετά να προβληθεί στην πλατφόρμα, εν συνεχεία τα δύο πρώτα επεισόδια προβλήθηκαν πρώτα από το ERTFLIX και εν συνεχεία από το Πρώτο Κανάλι με τον προγραμματισμό να θέλει το νέο από εδώ και πέρα επεισόδιο να παίζει πρώτα στην ελεύθερη συχνότητα και μετά στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Αυτό ανατράπηκε εκ νέου: Καθώς υπήρξε νέο ρεκόρ θεάσεων της ψηφιακής πλατφόρμας της δημόσιας τηλεόρασης με τη «Χίμαιρα» να σπάει το φράγμα του 1.000.000 θεάσεων μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Πρόκειται για το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα τηλεοπτικής σειράς στο ERTFLIX.

Το τρίτο επεισόδιο λοιπόν της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (10/1/2026, 00:01) και θα ακολουθήσει η τηλεοπτική μετάδοση του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 22.00, από την ΕΡΤ1.

Όπως θα δούμε στο τρίτο επεισόδιο της κορυφαίας διεθνούς συμπαραγωγής, τα πρώτα Χριστούγεννα της Μαρίνας στη Σύρο πλησιάζουν. Η Μαρίνα, που πλέον μιλάει ελληνικά, έχει αρχίσει να ενσωματώνεται στην κοινωνία της Σύρου και να μπορεί να επικοινωνεί με την οικογένεια του Γιάννη. Και τότε, για πρώτη φορά, συνειδητοποιεί πως έχει μια ιδιαίτερη, πνευματική σύνδεση με τον Μηνά, γεγονός που την ταράζει.

Παραμένει όμως ερωτευμένη με τον Γιάννη, με τον οποίο την άνοιξη θα κάνει ένα σύντομο, ειδυλλιακό ταξίδι στο Αιγαίο με τη «Μαρινέτα», το νέο τους ιστοπλοϊκό, από το οποίο η Μαρίνα χαζεύει ενθουσιασμένη τη σύγχρονη Ελλάδα. Όταν επιστρέφουν, δέχονται την πρόσκληση του Μηνά να τον επισκεφτούν στην Αθήνα, ώστε να δει η Μαρίνα τον Παρθενώνα.

Ο Γιάννης, όμως, λόγω έκτακτης υποχρέωσης δεν μπορεί να τη συνοδέψει κι έτσι η Μαρίνα φτάνει στην Αθήνα μόνη της. Ο Μηνάς την ξεναγεί στην Ακρόπολη, την πηγαίνει για φαγητό κι εκείνη τον ακούει να μιλάει με τις ώρες. Όταν στο τέλος της ημέρας, θα της απαγγείλει ένα ποίημα του Παλαμά, είναι μαγεμένη από τη γοητεία του. Θα συνέλθει απότομα, όταν επιστρέφοντας στο σπίτι του, θα βρουν να τους περιμένει ο Γιάννης, που έχει έρθει στην Αθήνα επειγόντως για δουλειά.