Τα μηνύματα των φινάλε των εκπομπών, το ανακάτεμα της τράπουλας στο Open και η αλλαγή σκυτάλης στην ΕΡΤ

Ειδήσεις, υπόνοιες και ερωτηματικά. Τα πάντα είχαν τα φινάλε των ψυχαγωγικών και infotainment εκπομπών στη λήξη της φετινής τηλεοπτικής σεζόν.

Στον Alpha η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανανέωσε το ραντεβού της με το τηλεοπτικό κοινό για την επόμενη σεζόν ανακοινώνοντας μάλιστα και την αποχώρηση δύο συνεργατών της.

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Του δημοσιογράφου Μάνου Δημητροκάλλη που είχε την επιμέλεια των multi videos αλλά και του βοηθού αρχισυντάκτη της εκπομπής Μιχάλη Πλεμμένου ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του βοηθού αρχισυντάκτη και από τη νέα τηλεοπτική σεζόν μετακινείται εσωτερικά στον Alpha αναλαμβάνοντας την αρχισυνταξία της εκπομπής «Super Κατερίνα».

H Κατερίνα Καινούργιου στο φετινό φινάλε της εκπομπής φρόντισε να διαψεύσει πληροφορίες που διακινούνταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Επειδή κατά καιρούς λέγονται και γράφονται διάφορες ανακρίβειες. Η ομάδα που είδατε φέτος θα είναι και του χρόνου. Είναι αυτό που λένε “ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει”. Μην έχετε απορίες και μην εικάζετε πράγματα για του χρόνου».

Στον ΑΝΤ1 ξεκάθαρα τα πράγματα είναι θολά όσον αφορά στο σύνολο της πρωινής ζώνης του σταθμού και αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στους αποχαιρετισμούς σε «Καλημέρα Ελλάδα» και «Πρωινό». «Νομίζω ότι για πρώτη φορά τελειώνουμε νωρίτερα από το κανονικό, αφήνουμε και δύο λεπτά κάβα στους επόμενους.

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Λοιπόν, καλό καλοκαίρι απ’ όλους! Άντε γεια σας! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Γεια σας απ’ όλους μας, παιδιά!» ανέφερε ο Παναγιώτης Στάθης. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως την πρωινή ζώνη – με ή χωρίς τον τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα» - αναλαμβάνει από του χρόνου ο Άκης Παυλόπουλος στη ζώνη 7.00 – 10.00 και απομένει να φανεί εάν ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι στο πλευρό του ή θα μετακινηθεί σε νέα πρωινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο.

Όσον αφορά στο Γιώργο Λιάγκα συνέβη το πρωτοφανές στα χρονικά να δηλώσει στην τελευταία του εκπομπή ότι δεν ξέρει εάν θα είναι του χρόνου στην πρωινή ζώνη του σταθμού. «Είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια εκπομπή και δε μπορώ να σας πω αν θα είμαστε μαζί ή όχι του χρόνου… Για λόγους που δεν αφορούν εμένα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως με κάποιους ανθρώπους χωρίζουν τηλεοπτικά οι δρόμοι μας και θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική μνεία».

Η επιλογή του βέβαια να αποχαιρετήσει ξεχωριστά μόνο τους Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη και Γιώτα Κηπουρού δείχνει ότι παραμένουν στην εκπομπή Τάσος Τεργιάκης και Φωτεινή Πετρογιάννη.

Τι συμβαίνει; Ο φόβος κάποιου «ατυχήματος» της τελευταίας στιγμής όπως συνέβη και στην περίπτωση της Φαίης Σκορδά. Η συμφωνία Λιάγκα – ΑΝΤ1 έχει ολοκληρωθεί σε προφορικό επίπεδο σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Reader δεν υπάρχουν ακόμη οι υπογραφές.

Στις υπόλοιπες εκπομπές τα πράγματα ήταν αναμενόμενα: Το ζευγάρι του «Breakfast» Ετεοκλής Παύλου – Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψαν την πικρία του για την ολοκλήρωση της εκπομπής, η Ζήνα Κουτσελίνη επιβεβαίωσε την μετακίνησή στην πρωινή ζώνη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επίσης το οριστικό τέλος του «Όπου υπάρχει Ελλάδα» επιβεβαιώνοντας πως η συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ συνεχίζεται με το παιχνίδι «Quiz with balls». Από την επόμενη εβδομάδα αναμένονται νέες εξελίξεις στην ανθρωπογεωγραφία των εκπομπών.

Ξαναμοιράζεται η τράπουλα στo Open

Την προσεχή Δευτέρα 6 Ιουλίου σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Reader θα συνεδριάσει το Δ.Σ του Open προκειμένου να παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το νέο πρόγραμμα του σταθμού από τη καινούργια τηλεοπτική σεζόν.

Το ενημερωτικό πρόγραμμα στο σύνολό του σχεδόν παραμένει ως έχει ενώ διακινούνται νέες πληροφορίες για την ψυχαγωγία και το infotainment που απομένει να επιβεβαιωθούν. Σύμφωνα με αυτές η μεσημβρινή ζώνη μετά το δελτίο και πριν τις «Καθαρές Κουβέντες» παραμένει στην ευθύνη του προγράμματος και θα στηθεί νέα κοινωνική εκπομπή με αστυνομικό, δικαστικό και ελεύθερο ρεπορτάζ. Βασικός παρουσιαστής θα είναι ο Νάσος Γουμενίδης έχοντας στο πλευρό του τον Ανδρέα Μικρούτσικο και την Άρια Καλύβα.

Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα παραμείνει στην ψυχαγωγία. Κεντρική παρουσιάστρια θα είναι η Ιωάννα Μαλέσκου με νέα ομάδα μπροστά και πίσω από τις κάμερες ενώ ακούγονται για την πλαισίωσή της τα ονόματα του Παναγιώτη Σουρέλη και της Κατερίνας Ζαρίφη. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σύμφωνα τον υπάρχοντα σχεδιασμό θα μετακινηθεί στη βραδινή ζώνη με εκπομπή συνεντεύξεων.

Όσον αφορά στη εκπομπή «Κοινωνία Άνω – Κάτω» που επίσης ήταν στην ευθύνη του προγράμματος φαίνεται πως θα συνεχιστεί με αλλαγές στη σύνθεσή της. Ο «Αδύναμος Κρίκος» το πιθανότερο είναι να μετακινηθεί Σαββατοκύριακο και πιθανώς η σκυτάλη της παρουσίασης θα περάσει από τον Τάσο Τρύφωνος στη Μαρία Μπακοδήμου. Σχεδιάζεται επίσης μια σατιρική – stand up comedy καθημερινή εκπομπή και ένα νέο βραδινό σόου με τον Νίκο Κοκλώνη. Παράλληλα εξετάζεται για τη βραδινή ζώνη της Κυριακής και ένα χαλαρό οικογενειακό τηλεπαιχνίδι με παρουσιάστρια τη Δανάη Μπάρκα.

Το ανακάτεμα της τράπουλας

Συνεχίζουν με τον τίτλο «Στούντιο 4» Καραβάτου – Φερεντίνος στην ΕΡΤ, χωρίς αλλαγές στο περιεχόμενο Ζαμπέτογλου – Αναγνωστόπουλος στον ΣΚΑΪ

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ της ΕΡΤ η ανάληψη της εκπομπής «Στούντιο 4» από το δίδυμο Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο παρουσιαστών με τον ΑΝΤ1 και τον ΣΚΑΪ αντίστοιχα. Ήταν όπως είχε γράψει το Reader προ μηνών ειλημμένη απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης να χρησιμοποιηθεί ο ιστορικός τίτλος που παραπέμπει στις εγκαταστάσεις της Κατεχάκη απ’ όπου εξέπεμπε για χρόνια η ΥΕΝΕΔ και μετέπειτα η ΕΡΤ2 πριν τη συγχώνευση των δύο καναλιών σε μια εταιρία στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τη στελέχωση της ομάδας της εκπομπής μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Όσον αφορά στο Θανάση Αναγνωστόπουλο και τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου γύρισαν ήδη το πρώτο τρέϊλερ για την εκπομπή τους στον ΣΚΑΪ στο οποίο δεν αποκαλύπτεται ο τίτλος.

Πάντως το περιεχόμενο της εκπομπής θα παραμείνει ως έχει όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της ομάδας που ακολουθεί το δίδυμο από την Αγία Παρασκευή στο Φάληρο.