Η τηλεθέαση του πρώτου δελτίου χωρίς την Κοσιώνη - Τι νούμερα έκανε η Βίδου

Η πρώτη εμφάνιση της Χριστίνας Βίδου ως παρουσιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, σημειώθηκε χθες, (Δευτέρα 11/5), με τα νούμερα τηλεθέασης να προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης για τη Δευτέρα 11 Μαΐου, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με παρουσιάστρια τη Χριστίνα Βίδου σημείωσε 4,8% στο δυναμικό κοινό. Όσον αφορά το γενικό σύνολο, το δελτίο έφτασε στο 8,4%.

Η αλλαγή σκυτάλης στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ παραμένει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα των τελευταίων ημερών, καθώς η Σία Κοσιώνη αποτελεί πρόσωπο σταθμός για την ενημερωτική ταυτότητα του σταθμού.

Η Χριστίνα Βίδου, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στο δελτίο του Σαββατοκύριακου, κλήθηκε να πάρει τη σκυτάλη και να βρεθεί στο επίκεντρο της καθημερινής ενημερωτικής μάχης.