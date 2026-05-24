Η τηλεθέαση του τελικού του J2US: Ποιος ήταν ο νικητής το βράδυ του Σαββάτου

Ο μεγάλος τελικός του J2US στο Open, με νικητές τους Μαίρη Αργυριάδου και του Stan, ξεχώριζε στο πρόγραμμα το βράδυ του Σαββάτου (23/05).

Το μουσικό show του Νίκου Κοκλώνη, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, κατέγραψε ποσοστό τηλεθέασης 11,1% στο γενικό σύνολο και 7% στο δυναμικό κοινό.

Στην prime time ζώνη, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» βρέθηκε στην κορυφή του δυναμικού κοινού με 16,6%, ενώ το «Markos by night» ακολούθησε με 13,6%.

Στο γενικό σύνολο, την πρωτιά πήρε ξανά ο «Εκατομμυριούχος» με 17,2%, ενώ το «Markos by night» σημείωσε 12,5%.

Δυναμικό κοινό

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 16,6%

Markos by night – 13,6%

J2US – 7%

Παρέα – 1,8%

Γενικό σύνολο

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 17,2%

Markos by night – 12,5%

J2US – 11,1%

Παρέα – 8,1%