Η Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλει ο Λιάγκας να της ζητήσει συγγνώμη: «Γι' αυτό δεν έρχεται σε αυτή την εκπομπή»

Ξέσπασε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου ο Γιώργος Λιάγκας, σχολιάζοντας την αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ. Αποκάλυψε μάλιστα, πως δεν πηγαίνει στην εκπομπή της, γιατί θέλει να της ζητήσει συγγνώμη πρώτα για την κριτική του.

«Αυτή είναι η αριστερά που δίνει μάχες, όπου γουστάρει εκείνη, όπου οι μάχες είναι φιλικές και μας φέρνουν ψηφαλάκια. Εδώ είδαμε ακριβώς τι σημαίνει φασιστική νοοτροπία, δηλαδή να πάω σε μια εκπομπή που θεωρώ ότι θα με ρωτήσουν συγκεκριμένα πράγματα που με βολεύουν. Ο Τσίπρας είναι ένα θέμα των ημερών;

Όλες οι εφημερίδες και τα κανάλια ασχολούνται με το θέμα του Τσίπρα; Δεν μπορεί να μη τη ρωτήσει. Θα ήταν κακή δημοσιογράφος η Μαυραγάνη αν δεν την ρώταγε για τον Τσίπρα και το πόσο θα πλήξει το κόμμα της κλπ» ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, για να προσθέσει στην συνέχεια: «Το ξέρεις ότι δεν έρχεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή γιατί ζητάει να ζητήσω συγγνώμη για την κριτική μου; Ζητάς από δημοσιογράφο να ζητήσει συγγνώμη για την κριτική του. Δεν την έχω προσβάλλει ποτέ, εγώ την κρίνω πολιτικά.

Από πότε ζητάμε συγγνώμη για την κριτική;» ήταν τα λόγια του παρουσιαστή.



