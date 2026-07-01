Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η ενόχληση όταν ρωτήθηκε για τη θέση της παρουσιάστριας του GNTM

Το GNTM επιστρέφει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν στο Star με νέο κύκλο, του οποίου τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο με παρυσιάστρια και φέτος την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, δεν έκρυψε την ενόχλησή της όταν ρωτήθηκε αν θα το παρουσιάζει εκείνη ή η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Τα γυρίσματα του GNTM έχουν φτάσει στη μέση σχεδόν. Πάνε πάρα πολύ ωραία. Μην μας ματιάσετε, να περάσουμε ένα ωραίο καλοκαίρι, να συνεχίσουμε έτσι», είπε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Όταν η συζήτηση πήγε στο θέμα της παρουσιάστριας στου GNTM, η ίδια είπε:

«Σας δυσκολεύει λίγο ότι είμαι η παρουσιάστρια, από πέρυσι δεν θέλετε να το πάρετε απόφαση. Εμείς δεν μπερδευτήκαμε, αλλά τώρα φαντάζομαι ξεμπερδευτήκατε κι εσείς.

Είμαι από πέρυσι η παρουσιάστρια, οπότε όλη αυτή η συνθήκη δεν με απασχόλησε, δεν είναι κάτι που συζητήσαμε ή που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας. Οκ, είμαι στο πρόγραμμα η παρουσιάστρια, αλλά είμαστε όλοι μια ομάδα και αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Σε ερώτηση δε για το πώς πάνε οι προετοιμασίες του γάμου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε:

«Του χρόνου θα παντρευτώ, τώρα κάνουμε GNTM. Δεν έχω δει ούτε προσκλητήρια ούτε νυφικό. Έχω αργήσει; Ας τελειώσει το GNTM, να είμαστε ξεκούραστοι, να χαλαρώσουμε, να βρει το ζευγάρι τον χρόνο να τα συζητήσει και όλα θα γίνουν.

Θα είναι ένας απλός γάμος. Δε θα σας πω, μη μου το γρουσουζεύετε γιατί φέτος είδατε τι έγινε... Δεν έγινε ο γάμος».