GNTM 2026... υπό κατασκευή και οι φωνές της Ζενεβιέβ: Αυτό είναι το τρέιλερ του νέου κύκλου

Ο fashion διαγωνισμός GNTM επιστρέφει από τη νέα σεζόν στο STAR με ανανεωμένη ομάδα, αλλά γνώριμες διαδικασίες. Από χθες Τετάρτη, βρίσκεται στον αέρα το τρέιλερ με την κριτική επιτροπή σε ένα σκηνικό ...under construction.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελος Μπράτης, Μπέττυ Μαγγίρα και Λάκης Γαβαλάς ποζάρουν με χάρη ενώ γύρω τους γίνονται εργασίες και τα συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί εισβάλλει για να τους βάλει σε τάξη.

«Καλέ τι κάνετε εδώ; Ξεκινάνε οι οντισιόν... ελάτε δίπλα!»

Με βήμα πασαρέλας, οι τέσσερις τους αποχωρούν υπέρλαμπροι από τον χώρο για να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλύτερα.

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Η Κριτική Επιτροπή

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει στο GNTM σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει τη δική της σύγχρονη ματιά και την εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η βιομηχανία της μόδας σήμερα.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου | STAR

Άγγελος Μπράτης

Ο Άγγελος Μπράτης επιστρέφει στην κριτική επιτροπή του GNTM με την υψηλή αισθητική και τη συνέπεια που τον χαρακτηρίζουν. Με πολυετή παρουσία στον χώρο της μόδας, αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική.

Άγγελος Μπράτης | STAR

Λάκης Γαβαλάς

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM, φέρνοντας τη δική του ξεχωριστή αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς | STAR

Μπέττυ Μαγγίρα

Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στην κριτική επιτροπή του GNTM για να προσθέσει τη δική της δυναμική στην ομάδα των κριτών. Με πολυετή εμπειρία, έντονη προσωπικότητα και τηλεοπτικό ένστικτο, δίνει έμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.

Μπέττυ Μαγγίρα | STAR

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Creative Director

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επιστρέφει στον ρόλο της Creative Director, βάζοντας τη δική της δημιουργική υπογραφή σε κάθε φωτογράφιση και κάθε concept του νέου κύκλου του GNTM. Με τη χαρακτηριστική αισθητική και τη δημιουργικότητά της, μετατρέπει κάθε δοκιμασία σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία.

Ζενεβιέβ Μαζαρί | STAR

Το νέο GNTM έρχεται στο Star με ανανεωμένη αισθητική, σύγχρονη αντίληψη για το modeling και στόχο να αναδείξει τη νέα γενιά που θα ξεχωρίσει στον χώρο της μόδας.