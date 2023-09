I'm a Celebrity Get Me Out Of Here: Ο λόγος που οι παίκτες δεν έφτασαν ποτέ στον Άγιο Δομίνικο

Το πρωί της Πέμπτης (28/9) αναχώρησαν από την Ελλάδα για τον Άγιο Δομίνικο οι συμμετέχοντες του νέου παιχνιδιού του ΣΚΑΪ, I’m a Celebrity Get Me Out Of Here, με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα.

Οι παίκτες αναχώρησαν με πτήση για τη Ζυρίχη και στη συνέχεια θα έπαιρναν άλλο αεροπλάνο για τον Άγιο Δομίνικο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα», οι παίκτες δεν έφυγαν ποτέ από τη Ζυρίχη, λόγω βλάβης στο κινητήρα του αεροσκάφους. Όπως μετέφερε η Έλενα Πολυκάρπου, οι παίκτες του ριάλιτι παραμένουν στη Ζυρίχη και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, αναφέρθηκε ότι υπάρχει και ακόμη μία παίκτρια που δεν αναχώρησε χθες με τους υπόλοιπους παίκτες. Πρόκειται για τη Ραχήλ Μακρή, η οποία σύμφωνα με πληφορίες, είχε πρόβλημα με το διαβατήριό της και θα ταξιδέψει άλλη ημέρα. Η ίδια ωστόσο δεν επιβεβαιώνει τη συμμετοχή της στο «I’ m a Celebrity Get Me Out Of Here».

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ για το I’m a Celebrity Get Me Out Of Here

Ι' m a Celebrity Get Me Out Of Here: Το «τσιμπημένο» κασέ των παικτών

Οι αμοιβές, όπως πρώτο έγραψε το Reader, ήταν ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Το ρετιρέ στο οποίο ανήκουν μόλις τρία πρόσωπα είναι από 7.000 έως 8.000 ευρώ, η μεσαία κατηγορία 4.000 – 6.500 ευρώ, ενώ το ισόγειο στο οποίο συνωστίζονται οι περισσότεροι συμμετέχοντες ξεκινά από τις 2.500 ευρώ φθάνοντας στις 4.000.

H αμοιβή του Γιώργου Λιανού, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι γύρω στα 2.000 ευρώ το επεισόδιο ενώ λίγο πιο κάτω θα είναι αυτή της Καλομοίρας. Τα γυρίσματα του ριάλιτι θα διαρκέσουν ενάμισι μήνα και θα γυριστούν 20 επεισόδια.

Ενδέχεται, εφόσον το πρότζεκτ πάει καλά, να υπάρχει μια μικρή επιμήκυνση με περισσότερα επεισόδια πάντα σε συνεννόηση της Acun Medya με τη μητρική εταιρεία παραγωγής που είναι ο Βρετανικός Κολοσσός ITV. Μετά το τέλος του συγκεκριμένου ριάλιτι θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις μεταξύ ΣΚΑΪ και Ατζούν Ιλιτζαλί για τον επόμενο κύκλο του «Survivor».