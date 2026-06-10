«Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω»: Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ρίχνει φως στο καλά κρυμμένο μυστικό των «Απαράδεκτων»

Μια τηλεοπτική συνάντηση που ξύπνησε έντονες νοσταλγικές μνήμες πραγματοποιήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4». Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου κάθισαν απέναντι από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ανοίγοντας τα χαρτιά τους σε μια απολαυστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί γύρισαν τον χρόνο πίσω, στη χρυσή εποχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, ρίχνοντας φως σε άγνωστες πτυχές της θρυλικής σειράς που άφησε εποχή.

Εκεί, όμως, που το τηλεοπτικό κοινό έμεινε πραγματικά άφωνο, ήταν όταν ο Σπύρος Παπαδόπουλος έριξε τη δική του τηλεοπτική «βόμβα». Ο σπουδαίος ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι βρέθηκε κυριολεκτικά μια ανάσα από το να μην ενσαρκώσει ποτέ τον εμβληματικό του ρόλο στην παρέα των «Απαράδεκτων», λόγω ενός αυστηρού βέτο από τον σταθμό.

Χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το παρασκήνιο εκείνης της περιόδου, ανέφερε ακριβώς:

«Εγώ τους Απαράδεκτους πολύ εύκολα δεν θα τους έκανα. Ήμουν έτοιμος να μην τους κάνω.

Είχα ξεκινήσει το “Εκμέκ παγωτό”, υπήρχε πρόβλημα από το κανάλι, ότι δεν μπορούσα να κάνω ταυτόχρονα δύο σίριαλ και ήταν να μην τους κάνω.

Αλλά τελευταία στιγμή υποχώρησαν! Αν δεν είχα κάνει τους Απαράδεκτους, θα ήταν τελείως αλλιώς τα πράγματα. Καλύτερα ή χειρότερα, δεν το ξέρεις.»