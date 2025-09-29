Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Ποια είναι η γοητευτική ηθoποιός που πρωταγωνιστεί στο Porto Leone

Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά του Alpha «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», αφήνοντας τρομερές εντυπώσεις στους τηλεθεατές.

Η ιστορία του σκανδάλου που οδηγεί σε δολοφονία και μετατρέπει δύο πανίσχυρες οικογένειες σε εχθρούς καθώς και ο τόπος που λαμβάνει χώρα η σειρά σε μια από τις κακόφημες γειτονιές του Πειραιά στα '60s, την Τρούμπα, συνθέτουν μια πολλά υποσχόμενη σειρά που δεν μας περνάει αδιάφορη.

Παρακολουθώντας τα δύο πρώτα επεισόδια, η παρουσία που μας εξίταρε περισσότερο ήταν εκείνη της ηθοποιού Ιζαμπέλλα Φούλοπ που ερμηνεύει τον ρόλο της Άντζελας Δρόσου που δουλεύει στην Τρούμπα και διατηρεί σχέση με τον εργοδότη της, ο οποίος ξαφνικά πεθαίνει.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση και η ερμηνεία της έχει ήδη καθηλώσει το κοινό της μικρής οθόνης, πώς γνωρίσαμε όμως την γοητευτική ηθοποιό, πώς ξεκίνησε το ταξίδι της στην υποκριτική και τι άλλο ξέρουμε για εκείνη;

Ιζαμπέλλα Φούλοπ: Τα πρώτα βήματα στην υποκριτική, ο γάμος και η καλλιτεχνική φλέβα

Η γοητευτική ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και είναι 32 ετών. Κατάγεται από καλλιτεχνική οικογένεια καθώς ο πατέρας της είναι ο διάσημος Ούγγρος ζωγράφος Tibor Fulop και ο νονός της ο ηθοποιός Κώστας Καρράς.

Διαβάστε ακόμα: Porto Leone: Οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά του ALPHA

Έχει τέσσερα αδέλφια, εκ των οποίων τα δύο μεγαλύτερα ζουν στην Ουγγαρία ενώ η ίδια παντρεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβρη με τον αγαπημένο της Γιώργο Δερβίση, πολίστα και Ολυμπιονίκη.

Το ζευγάρι διατηρούσε έξι χρόνια σχέση ενώ η πρόταση γάμου ήρθε πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Η ηθοποιός έχει μοιραστεί την περίεργη σχεδόν καρμική ιστορία γνωριμίας τους:

«Με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από παιδάκια, ήταν φίλοι οι γονείς μας και οι παππούδες μας, δεν υπήρχε κάτι το ερωτικό στην ατμόσφαιρα. Κάναμε πολύ παρέα... αναγκαστικά, όπως κάνει με όλα τα παιδιά των φίλων των γονιών σου. Πριν από πέντε χρόνια προέκυψε η σχέση πολύ ξαφνικά», είχε πει η ηθοποιός στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»

Η λατρεία για τον νονό της καθώς ο θαυμασμός της για εκείνον ήταν ένας από τους λόγους που οδήγησαν την Ιζαμπέλλα Φούλοπ προς τον δρόμο της υποκριτικής, ενώ έχει αναφέρει ότι ήταν εκείνος που την βοήθησε να προετοιμαστεί για την μονόλογό της όταν αποφάσισε να δώσει εξετάσεις για την δραματική σχολή.

«Όταν ήμουν πολύ μικρή, ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του, που έλεγα στη μαμά μου «θα παντρευτώ τον νονό μου.»Έχω πολύ θετικές αναμνήσεις από τον νονό μου. Ήταν πάρα πολύ καλός ηθοποιός και πάρα πολύ καλός νονός», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της στο OPEN.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ αποφοίτησε από την Δραματική Σχολή Βεάκη όπως και από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική από το θέατρο.

Μερικές από τις παραστάσεις που συμμετείχε ήταν οι εξής: Αφήστε μου την Άνοιξη (2019), Άντρες με τα όλα τους (2023), Ναπολεοντία (2021) ενώ έχει συνεργαστεί με τον ηθοποιό Γιώργο Νινιό, ο οποίος σκηνοθέτησε τον μονόλογο που έγραψε και πρωταγωνίστησε η ίδια.

Το έργο «Αυτό που θες» (2021) αποτελούσε ύμνο στην ανθρώπινη μοναξιά, φαινόμενο που μαστίζει στην σύγχρονη κοινωνία ενώ όταν συμπεριλήφθηκε στην ταινία με τίτλο «What's Next» που σκηνοθέτησε η ίδια η Ιζαμπέλλα, ξεχώρισε αποσπώντας βραβείο στο International Short Film Festival στο Λος Άντζελες.

Παράλληλα όμως με τις επιτυχίες της στο θέατρο, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ εισήλθε και στο χώρο της τηλεόρασης συμμετέχοντας σε τηλεοπτικές σειρές που ξεχώρισαν.

Η είσοδος της Ιζαμπέλλας Φούλοπ στο χώρο της τηλεόρασης και το Porto Leone

H Ιζαμπέλλα Φούλοπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη το 2020, στην τηλεοπτική σειρά του ANT1 «Ήλιος» όπου υποδυόταν τον ρόλο της Αγγελικής, αδελφή της Λήδας, η οποία ήταν νεκρή και εμφανιζόταν στην σειρά μέσω flash backs.

Στην συνέχεια η ηθοποιός εισέβαλλε.. στην επιτυχημένη σειρά του Mega « Η Γη της Ελιάς» το 2021 όπου έπαιζε τον ρόλο της Ελένης, μιας κοπέλας που παραλίγο να αποτελέσει «μήλο της έριδος» για την σχέση του πρωταγωνιστικού ζευγαριού της σειράς, Στέφανο και Μυρτάλη.

Η γοητευτική ηθοποιός δεν άργησε να εμφανιστεί ξανά σε τηλεοπτική σειρά το 2023, στην δραματική σειρά του Alpha «Το Προξενιό της Ιουλίας», στον ρόλο της Δέσπως, έναν ρόλο που αγάπησε όπως δήλωσε μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου της σειράς σε ανάρτηση της.

«Αντίο «Προξενιό της Ιουλίας», αντίο Δέσπω, είχες και εσύ τελικά το τέλος που σου άξιζε! Μια δουλειά που αγαπήσαμε πολύ όλοι οι συντελεστές!», είπε συγκεκριμένα.

Φέτος, εμφανίζεται στη σειρά «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», στην οποία υποδύεται την Άντζελα και μέσα από τα πρώτα δύο επεισόδια που έχουν προβληθεί, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η ερμηνεία της ξεχωρίζει.

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ δίνοντας συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου δήλωσε για τον ρόλο της ως Άντζελα:



«Αυτό είναι το δυσάρεστο της ιστορίας και της κοπέλας αυτής, όπως και αυτών των γυναικών, ότι περιμένουν κάποιον να τις ερωτευτεί και να τις σώσει. Βρέθηκαν εκεί κατ’ ανάγκη»

«Βρίσκει τον πραγματικό έρωτα και την σανίδα σωτηρίας, είναι με το ένα πόδι έξω και τελικά γίνεται ένα τραγικό γεγονός που τα ανατρέπει όλα και νιώθει ότι τελειώνει η ζωή της μαζί με του Στράτου», συνέχισε.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως στην Άντζελα δεν αρέσει ο τρόπος ζωής της ούτε η δουλειά της:

«Δεν βλέπουμε ακριβώς την ιστορία της πριν από την Τρούμπα, αλλά θέλει να ξεφύγει από αυτή τη δουλειά και αυτό τον τρόπο ζωής. Δεν θα αποκαλυφθεί ακόμα ότι η Άντζελα είναι αυτή η μία γυναίκα στη ζωή του Στράτου… Κανένας δεν ξέρει ότι έχει σχέση με την Άντζελα, μόνο η Βούλα», ανέφερε.

Το Porto Leone έχει κάνει μια δυναμική αρχή στην νέα τηλεοπτική σεζόν του Alpha και είναι σίγουρα μια σειρά που θα μας κρατάει συντροφιά τους επόμενους μήνες κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30.

