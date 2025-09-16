Καινούργιου για φήμες περί εγκυμοσύνης: «Όταν είναι η ώρα, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ»

Αιφνιδιάστηκε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της σημερινής (16/9) εκπομπής όταν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τη ρώτησε με πλάγιο τρόπο εάν ισχύουν οι φήμες του τελευταίου διαστήματος που τη θέλουν να είναι έγκυος.
Χωρίς να πει ευθέως τη λέξη εγκυμοσύνη, ο γνωστός ποινικολόγος είπε στην Κατερίνα Καινούργιου: «Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά;»
«Διάβασα κάτι ευχάριστα για εσάς. Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύουν», συμπλήρωσε.
Διαβάστε ακόμα: Ένιωσε κανείς άβολα με την ακατάσχετη παραφιλολογία περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου;
«Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές.
Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ, ευχαριστώ πολύ», απάντησε από πλευράς της η Κατερίνα Καινούργιου.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.