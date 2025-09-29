Καινούργιου: Μίλησε για πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδερφού της - «Το λέω και συγκινούμαι»

Η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε σήμερα (29/9) μέσα από τη Super Κατερίνα για πρώτη φορά στη σύλληψη του αδελφού της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στη Νέα Ερυθραία, έπειτα από καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ.

«Επειδή το βίωσα το καλοκαίρι, καμιά φορά στη ζωή μας, μπορεί τα συγγενικά μας πρόσωπα, είτε είναι αδελφός είτε οικογένεια, να κάνουν κάτι, το οποίο είναι αδίκημα, λάθος, το οποίο να φταίνε εκείνοι.

Δεν παίρνει η μπάλα και την υπόλοιπη οικογένεια ούτε σημαίνει ότι είναι συνένοχοι. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του»», είπε αρχικά η παρουσιάστρια με αφορμή θέμα που παρουσιαζόταν στην εκπομπή.

«Σας το λέω για το περιστατικό που έγινε με τον αδελφό μου, δεν έχω μιλήσει ποτέ για αυτό. Ακολουθήθηκαν κανονικά οι νόμιμες διαδικασίες, μάλιστα, επειδή ήταν Σάββατο έμεινε δυο μέρες στο τμήμα, πέρασε από τον Εισαγγελέα την Δευτέρα. Ο αδελφός μου μετάνιωσε πάρα πολύ, είπε χίλια συγγνώμη», πρόσθεσε.

«Θα δικαστεί η υπόθεση. Δεν θέλω ερωτήσεις, είναι υπόθεση του αδελφού μου. Ο αδελφός μου με πήρε τηλέφωνο και το λέω και συγκινούμαι… "Εγώ στεναχωριέμαι γιατί δεν ήθελα να στεναχωριέσαι εσύ. Έκανα ένα αδίκημα και παντού φωτογραφίζουν την αδερφή μου" μου είπε.

Δεν σημαίνει ότι όταν φταίει κάποιος σε μια οικογένεια και κάνει κάποιο αδίκημα, το οποίο είναι λάθος και το κατακρίνουμε, φταίει και ο άλλος, το παίρνει πάνω του και ο άλλος», τόνισε η Κατερίνα Καινούργιου.