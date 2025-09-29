Κατερίνα Καινούργιου: Στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τα δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση τους

Χθες Κυριακή (28/9) κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ φέρονταν να έχουν κάνει unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram.

Φαίνεται ότι το ζευγάρι θέλησε να βάλει άμεσα ένα τέλος στην όλη φημολογία και έτσι χθες (28/9) βράδυ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε σε story στο Instagram μια κοινή του φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου όπου τη βλέπουμε χαμογελαστή στην αγκαλιά του.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι φήμες θέλουν την παρουσιάστρια της Super Κατερίνα να είναι έγκυος.

Ωστόσο, η ίδια έχει επιλέξει να μην αναφερθεί στο θέμα αν και την περασμένη Πέμπτη (25/9) πέταξε μια ατάκα όλο νόημα στην έναρξη της εκπομπής όταν είδε τον εαυτό της στο monitor και είπε χαρακτηριστικά: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

Κατερίνα Κουτσουμπή - Παναγιώτης Κουτσουμπής | @pankouts - Instagram