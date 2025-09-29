Μενού

Κατερίνα Καινούργιου: Στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τα δημοσιεύματα για κρίση στη σχέση τους

Η κοινή φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά τα δημοσιεύματα που ήθελε τη σχέση τους να περνάει κρίση.

Κατερίνα Καινούργιου
Κατερίνα Καινούργιου | NDPPHOTO / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ
Χθες Κυριακή (28/9) κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για κρίση στη σχέση της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ φέρονταν να έχουν κάνει unfollow ο ένας τον άλλο στο Instagram.

Φαίνεται ότι το ζευγάρι θέλησε να βάλει άμεσα ένα τέλος στην όλη φημολογία και έτσι χθες (28/9) βράδυ ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανέβασε σε story στο Instagram μια κοινή του φωτογραφία με την Κατερίνα Καινούργιου όπου τη βλέπουμε χαμογελαστή στην αγκαλιά του. 

Διαβάστε ακόμα - Η δεύτερη παραίτηση σε πρωινή εκπομπή είναι γεγονός: Γιατί «τελείωσε» ο αρχισυντάκτης της Καινούργιου;

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι φήμες θέλουν την παρουσιάστρια της Super Κατερίνα να είναι έγκυος.

Ωστόσο, η ίδια έχει επιλέξει να μην αναφερθεί στο θέμα αν και την περασμένη Πέμπτη (25/9) πέταξε μια ατάκα όλο νόημα στην έναρξη της εκπομπής όταν είδε τον εαυτό της στο monitor και είπε χαρακτηριστικά: «Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει».

 

Κατερίνα Κουτσουμπή Παναγιώτης Κουτσουμπής
Κατερίνα Κουτσουμπή - Παναγιώτης Κουτσουμπής | @pankouts - Instagram

 

