Κανάκης για ντοκιμαντέρ Μελάνια: «Με ποια ιδιότητα, συνυπογράφει με την Κίμπερλι ο Αργυρός;»

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού στην πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ μαζί με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Ράδιο Αρβύλα φυσικά και σχολίασαν με ξεκαρδιστικό τρόπο το συμβάν.

Υπενθυμίζεται ότι, ο τραγουδιστής, όχι μόνο έδωσε το παρών αλλά συνυπέγραψε την πρόσκληση για την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ ενώ οι κοινές του εμφανίσεις με την πρέσβειρα όλο και αυξάνονται.

Ο Αντώνης Κανάκης, δήλωσε από τον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1: «Παιδιά δεν σας κάνω πλάκα, πούλησε (το ντοκιμαντέρ Μελάνια), μόνο ένα εισιτήριο. Είναι είδηση, είναι γεγονός», είπε, με τοπανελ να εξηγεί ότι στην αίθουσα ήταν περίπου 100 καλεσμένοι αλλά το αγορασμένο εισιτήριο ήταν μόνο ένα, μιλώντας για την Αμερική.

Διαβάστε επίσης: H διπλωματία των μπουζουκιών θυμίζει παλιά κακή Ελλάδα

Ο παρουσιαστής συνέχισε: «Έκανε πρεμιέρα και εδώ στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ο δημοσίευμα που λέει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνυπογράφουν την πρόσκληση για την πρεμιέρα του ντοκιμαντερ της Μελάνια Τραμπ, στην Ελλάδα. Που η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ έγινε στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Αργυρός;

Με ποια ιδιότητα υπογράφει ο Αργυρός, συνυπογράφει μάλλον, αυτή την πρόσκληση; Μπορείτε να μου εξηγήσετε παρακαλώ; Θα τρελαθούμε δηλαδή, θα χαζέψουμε τελείως.

Έχει γίνει τι; Όπως οι βασιλιάδες παλιά που είχαν τον προσωπικό τους γελοτοποιό, τραγουδιστή, συνθέτη και τους ακολουθούσαν όλοι αυτοί ανάλογα με το τι ορέξεις ;

Είναι σε αυτή τη φάση; Μήπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πράκτορας των Ηνωμένων Πολιτειών; ».

