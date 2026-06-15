Στην τελική ευθεία η διαπραγμάτευση Λιάγκα - ΑΝΤ1: Η δεδομένη αποχώρηση και ποιοι παραμένουν

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει η τελική απόφαση για το μέλλον της συνεργασίας του Γιώργου Λιάγκα με τον ΑΝΤ1.

Η εβδομάδα που τελείωσε σημαδεύτηκε από διοικητικές εξελίξεις στο κανάλι του Αμαρουσίου καθώς αποχώρησε η Χρύσα Μασούρου από τη Διεύθυνση Στρατηγικού σχεδιασμού του καναλιού (το τελευταίο διάστημα είχε μετακινηθεί στην πλατφόρμα) και η Διευθύντρια ψυχαγωγίας Γιώτα Σπανού λίγους μήνες πριν την επίσημη λήξη του συμβολαίου της τον Αύγουστο.

Η θέση θα πληρωθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες ωστόσο η διαπραγμάτευση του Γιώργου Λιάγκα γίνεται απευθείας με τη Διεύθυνση Προγράμματος. Το κανάλι παραμένει ανυποχώρητο στο τριμελές πάνελ αλλά και στην μείωση συνολικά της ομάδας.

Μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί από τον ίδια η αποχώρηση της Δέσποινας Καμπούρη και θα ακολουθήσουν και άλλες.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα διαφαίνεται πως στο πλευρό του παρουσιαστή θα παραμείνουν ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη.

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Το σενάριο εισόδου της Μαρίας Αντωνά στο πάνελ μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από καμία πλευρά.